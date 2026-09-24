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24 Sht 2026
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Film

“Day Drinker”: Johnny Depp kthehet në Hollywood — nesër del trailer-i i thrillerit të ri

Lionsgate publikoi një klip 19-sekondësh nga "Day Drinker", ku Johnny Depp dhe Penélope Cruz luajnë së bashku për herë të katërt. Trailer-i i plotë vjen më 24 shtator, ndërsa filmi del në kinema më 26 mars 2027.

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Johnny Depp. Foto: Wikimedia Commons / Segolene Liger, CC BY-SA 4.0

Johnny Depp po bën rikthimin e madh në kinemanë hollywoodiane. Lionsgate publikoi një parapërgatitje (teaser) 19-sekondëshe për «Day Drinker», thrillerin e ri aksion me regji të Marc Webb, i njohur për «500 Days of Summer».

Klipi i shkurtër tregon një kuvertë me letra tarot, me kartën e Djallit të kthyer lart, të rrethuar nga qirinj — e më pas një sëpatë godet nëpër kuvertë. Ndërkohë dëgjohet zëri i personazhit të Depp-it, Kelly, që thotë: «Keni menduar se kisha mbaruar? Unë mbaroj kur mbaroj unë.» Trailer-i i plotë publikohet sot, më 24 shtator.

Filmi ndjek Lornën (Madelyn Cline, ylli i «Outer Banks»), një banakierë në një jaht privat, e cila takon mysafirin misterioz Kelly (Johnny Depp). Të dy ngatërrohen me një figurë kriminale të luajtur nga Penélope Cruz, në mënyra që askush nuk i parashikon. Ky është filmi i katërt ku Depp dhe Cruz luajnë bashkë, pas «Blow» (2001), «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» (2011) dhe «Murder on the Orient Express» (2017).

Skenari është shkruar nga Zach Dean, ndërsa producentë janë Basil Iwanyk dhe Erica Lee, të njohur për filmat «John Wick», si dhe Adam Kolbrenner. Në kast janë gjithashtu Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto dhe Anika Boyle. Xhirimet e filmit u zhvilluan në Spanjë.

«Day Drinker» shënon rikthimin e Depp-it në një prodhim madhor të një studioje hollywoodiane dhe do të dalë në kinema më 26 mars 2027.

Burimi: ComingSoon.net

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