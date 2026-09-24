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«Beware Boiúna»: del trailer-i final i horror-it me gjarpërin gjigant — biletat në shitje, premiera më 2 tetor

Lionsgate publikoi trailer-in final të filmit horror të mbijetesës "Beware Boiúna"; biletat janë tashmë në shitje dhe filmi del në kinema më 2 tetor 2026.

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Jessica Rothe, një nga protagonistet e 'Beware Boiúna'. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Lionsgate ka publikuar trailer-in final të “Beware Boiúna”, filmit të ri horror të mbijetesës të regjisorit Mike P. Nelson, dhe ka njoftuar se biletat për kinematë janë tashmë në shitje. Filmi pritet të dalë në kinema më 2 tetor 2026.

Ngjarjet zhvillohen thellë në Amazon, ku një mision mjekësor merr kthesë fatale kur Boiúna, një grabitqar kolosal dhe i lashtë, zgjohet për të rimarrë territorin e saj. Sipas logline-it zyrtar, “ajo vendos se kush jeton dhe kush vdes”.

Regjia i është besuar Mike P. Nelson (“Wrong Turn”, “Silent Night, Deadly Night”), ndërsa skenari mban firmën e shkrimtarit veteran Alan B. McElroy (“Wrong Turn”, “Halloween 4”); historia është nga McElroy dhe Tony Giglio, ndërsa producentët janë Jeremy Bolt dhe Robert Kulzer. Në role kryesore luajnë Kiana Madeira, Jessica Rothe, Logan Marshall-Green dhe Jackson Bews.

Filmi është vlerësuar me R për “përmbajtje të përgjakshme dhune, disa imazhe makabre dhe gjuhë”, ndërsa shfaqjet e hershme në festivale morën vlerësime të forta — 9/10 nga JoBlo dhe 4/5 nga Bloody Disgusting.

Me trailer-in final tashmë online dhe biletat në shitje, “Beware Boiúna” pritet të jetë një nga titujt horror të tetorit, me premierën kinematografike më 2 tetor 2026.

Burimi: The Playlist

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