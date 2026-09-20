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Maqedonia e Veriut

Deficiti buxhetor 38,3 miliardë denarë në tetë muaj: shteti shpenzoi më shumë se sa mblodhi

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Deficiti buxhetor i Maqedonisë së Veriut në tetë muajt e parë të vitit 2026 arriti në 38,3 miliardë denarë, rreth 625 milionë euro, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave.

Në periudhën janar–gusht 2026, në buxhetin shtetëror u mblodhën 230,6 miliardë denarë të ardhura, ndërsa shpenzimet arritën në 268,9 miliardë denarë. Diferenca prej 38,3 miliardë denarësh mes të ardhurave dhe shpenzimeve tregon se shteti ka shpenzuar dukshëm më shumë se sa ka mbledhur.

Hendeku fiskal reflekton presionin në rritje mbi financat publike, në një kohë kur qeveria përballet me sfida për të mbajtur nën kontroll shpenzimet dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e buxhetit.

Të dhënat tregojnë se ritmi i shpenzimeve ka tejkaluar atë të të ardhurave gjatë gjithë periudhës tetëmujore, duke e thelluar deficitin buxhetor.

Lajmi u raportua sot nga media maqedonase Skopje info, bazuar në të dhënat zyrtare të publikuara nga Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut.

Burimi: Skopje info

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