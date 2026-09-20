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Maqedonia e Veriut

Shporta minimale sindikale për shtatorin: 69.432 denarë — jeta shtrenjtohet edhe më shumë

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë publikoi vlerën e shportës minimale për shtator 2026: 69.432 denarë, nga 68.675 denarë në gusht.

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Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (SSM) njoftoi sot se vlera e shportës minimale sindikale për muajin shtator 2026 ka arritur në 69.432 denarë, nga 68.675 denarë që ishte në gusht — një rritje prej 757 denarësh, ose rreth 1,1%, brenda vetëm një muaji.

Shporta minimale sindikale mat shpenzimet minimale mujore të nevojshme për një familje, duke përfshirë ushqimin dhe pijet, banimin, higjienën, transportin, veshjen dhe shërbimet e tjera bazë, dhe konsiderohet një nga treguesit më të drejtpërdrejtë të kostos reale të jetesës.

Rritja e re konfirmon shtrenjtimin e vazhdueshëm të jetës në Maqedoninë e Veriut, ku çmimet vazhdojnë të ngjiten ndërkohë që pagat nuk po arrijnë ta ndjekin ritmin e tyre. Kjo po e ngushton gjithnjë e më shumë buxhetin mujor të familjeve, të cilat detyrohen të shpenzojnë një pjesë gjithnjë më të madhe të të ardhurave për nevojat bazë.

Lajmi u raportua sot nga disa media maqedonase, përfshirë Fokus, Brif, Slloboden Peçat dhe Biznis Vesti.

Burimi: Fokus

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