Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 95.85 ▼1.42%
ARI 4,419 ▲0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $78,298 ▲ +2.55% ETH $2,517 ▲ +3.43% XRP $1.3359 ▲ +3.24% SOL $106.5100 ▲ +6.81%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.85 ▼1.42 % ARI 4,419 ▲0.43 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.85 ▼1.42 % ARI 4,419 ▲0.43 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Gucati: Të shfuqizohet vendimi dënues nga Gjykata Speciale “Paketa e Maleve” si ankandi i fundit: Pushteti i ngelur pa pasuri për të falur e pa mburojë për të mbrojtur Protestë “gjithpopullore” në Prishtinë kundër vendimit të Hagës për Thaçin dhe drejtuesit e UÇK-së Basketbolli amerikan në zi, ndahet nga jeta në moshën 43-vjeçare ish-ylli i NBA-së! Pamja e parë e Ian McKellen si Gandalf në ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’: videoja nga xhirimet konfirmon kthimin e magjistarit legjendar
Menu
Politika

Dekretimi i ligjit për pagat e magjistratëve, Bardhi: Pikëpyetje mbi rolin e Presidentit si garant i Kushtetutës

· 2 min lexim

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pas dekretimit nga Presidenti Bajram Begaj të ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”. Në një reagim në rrjetet sociale, Bardhi kritikoi mënyrën se si Presidenti ka ushtruar rolin e tij kushtetues. “Brenda 24 orëve, pa ushtruar në mënyrë të dukshme rolin e tij kushtetues si garant i Kushtetutës dhe si faktor ekuilibrues institucional, Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar shpalljen e ligjit për statusin e magjistratëve”, u shpreh Bardhi.

Sipas tij, debati nuk lidhet vetëm me pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por me një ligj që, sipas tij, prek pavarësinë e pushtetit gjyqësor, raportin ndërmjet pushteteve dhe rolin e Gjykatës Kushtetuese. Bardhi tha se Presidenti, në momente përplasjesh ndërmjet institucioneve, duhet të luajë rolin e një figure “mbi palët” dhe të garantojë ekuilibrin institucional. Ai ngriti gjithashtu shqetësimin për atë që e cilësoi si mundësi të injorimit të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nga Kuvendi, duke theksuar se kjo çështje nuk duhet reduktuar në një debat teknik për pagat.

“Po aq serioze është edhe situata e krijuar nga vonesat në trajtimin e tyre financiar. Këto çështje kërkojnë zgjidhje në përputhje me Kushtetutën, jo një përshkallëzim të konfliktit ndërinstitucional”, tha Bardhi.

Ky i fundit theksoi më tej se dekretimi i ligjit, pa një qëndrim publik të Presidentit për përplasjen institucionale dhe zbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, ngre pikëpyetje mbi mënyrën e ushtrimit të rolit të tij kushtetues. “Institucioni i Presidentit nuk është Drejtor Thesari dhe as roje e godinës së Kuvendit. Bajram Begaj po”, përfundoi Bardhi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu