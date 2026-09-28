Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,701 ▼0.55%
DOW 51,605 ▼0.43%
NASDAQ 26,898 ▼0.63%
NAFTA 92.70 ▲0.31%
ARI 4,169 ▼3.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,859 ▼ -0.84% ETH $2,693 ▲ +0.08% XRP $1.5051 ▼ -1.27% SOL $119.5900 ▼ -2.02%
S&P 500 7,701 ▼0.55 % DOW 51,605 ▼0.43 % NASDAQ 26,898 ▼0.63 % NAFTA 92.70 ▲0.31 % ARI 4,169 ▼3.52 % S&P 500 7,701 ▼0.55 % DOW 51,605 ▼0.43 % NASDAQ 26,898 ▼0.63 % NAFTA 92.70 ▲0.31 % ARI 4,169 ▼3.52 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
35 vite pas “Nevermind”, Nirvana merr çmimin e madh në MTV VMA FOKUS – Estonia: Forcat speciale ruse po kryejnë akte sabotimi Vendimi i Hagës, Hasani kritika për LVV-në: 6 vite nuk bënë asgjë, tani e kuptuan se po rrezikohet shteti Starti horror s’e demoralizon, Klop: Preferoj një nisje të keqe, por me një fund pozitiv! Nations League/ Sfida kundër San Marinos, Gjimshiti: Synojmë vendin e parë! Maran: Ndeshje të tilla ndihmojnë për mentalit
Menu
Politika

Demo pret ambasadoren e BE, Moreira de Sousa: Do mbështesim reformat për avancimin e Shqipërisë drejt integrimit! Bashkëpun

· 1 min lexim
avancimin e Shqipërisë

Ministri i Punëve të Brendshme, Ervin Demo, priti sot në takim Ambasadoren e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Sofia Moreira de Sousa, me të cilën diskutoi mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe prioritetet e Shqipërisë në procesin e integrimit.

Në fokus të bisedës ishte mbështetja e Bashkimit Europian për forcimin e kapaciteteve të Policisë së Shtetit, luftën kundër krimit të organizuar dhe rikuperimin e aseteve kriminale, si dhe për menaxhimin e kufijve dhe migracionit, në përputhje me standardet evropiane dhe kërkesat e Schengenit.

Ministri Demo theksoi se, në këtë fazë të procesit të integrimit, objektivi është ndërtimi i institucioneve më të forta, forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, si dhe arritja e rezultateve konkrete, të matshme dhe të qëndrueshme.

“Partneriteti me Bashkimin Europian do të vijojë të mbështesë reformat dhe avancimin e Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit”, u shpreh ministri Demo.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu