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24 Tet 2026
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Demokratët e Lezhës, Shkodrës dhe Fierit nisen drejt Tiranës për protestën e PD-së në mbështetje të studentëve Demokratët e Lezhës dhe Fierit nisen drejt Tiranës për protestën e PD-së në mbështetje të studentëve MotoGP: Martin rrëzohet, Marc Marquez fiton garën Sprint dhe merr kreun ​Ambasadori gjerman: Radoiçiq dhe të tjerët përgjegjës për sulmin në Banjskë duhet të dalin para drejtësisë DOSJA/ Mbyti babanë me tel dhe tentoi të fshihte krimin, Prokuroria e Fierit çon në gjyq Ermalinda Ramën, nën akuzë edhe
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Politika

Demokratët e Lezhës, Shkodrës dhe Fierit nisen drejt Tiranës për protestën e PD-së në mbështetje të studentëve

· 3 min lexim

Anëtarë, simpatizantë dhe mbështetës të Partisë Demokratike nga Lezha, Fieri dhe Shkodra janë nisur të shtunën drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën e organizuar nga PD që do të mbahet në orën 12:00, në mbështetje të kërkesave të studentëve dhe të rinjve drejtuar qeverisë.

Në Lezhë, anëtarë dhe mbështetës të degës së PD-së janë nisur në mënyrë të organizuar drejt kryeqytetit. Strukturat lokale i bashkohen kështu tubimit në mbështetje të studentëve, të cilët vijojnë protestat me kërkesat e tyre.

Sipas tij, demokratët janë nisur drejt Tiranës me automjetet e tyre personale, në mënyrë të organizuar. Ferro pretendon se organizimi është bërë individualisht për të shmangur pengesat që, sipas tij, mund t’u krijohen qytetarëve dhe anëtarëve të PD-së për të marrë pjesë në protestë. Ai ka deklaruar se demokratët dhe qytetarët janë të mobilizuar e të vendosur për t’i dhënë fund “këtij regjimi”.

Nga zonat e Mallakastrës, Patosit dhe Roskovecit, qytetarë e demokratë janë nisur që në orët e para të mëngjesit të së shtunës për t’u bashkuar protestës së organizuar nga Partia Demokratike.

Nga Shkodra, simpatizantë dhe mbështetës të Partisë Demokratike janë nisur këtë mëngjes drejt Tiranës. Demokratët shkodranë i bashkohen tubimit në mbështetje të studentëve dhe të rinjve, të cilët prej ditësh po protestojnë për kërkesat e tyre.

Protesta e PD-së zhvillohet në kuadër të thirrjes për mbështetje ndaj studentëve, të cilët vazhdojnë demonstratat me kërkesat e tyre ndaj ekzekutivit.

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