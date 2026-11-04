Demokratët në rrugë për të marrë Dhomën dhe Senatin, përmbysje të bujshme në gjithë vendin në një ndëshkim kombëtar ndaj Trumpit
Projeksionet e natës së zgjedhjeve i tregojnë demokratët drejt kontrollit të të dy dhomave të Kongresit, me përmbysje të bujshme në disa shtete kyçe.
Demokratët janë në rrugë për të marrë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe të Senatit në zgjedhjet e mesmandatit, me një seri përmbysjesh të bujshme në gjithë vendin që po lexohen si një ndëshkim kombëtar ndaj presidentit Donald Trump, siç njofton The New York Times në faqen e saj kryesore të natës së zgjedhjeve.
Sipas numërimit të gazetës në momentin e publikimit, demokratët kryesonin 46 me 36 në garën për Senatin, ku shumica kërkon 50 vende, dhe 116 me 66 në Dhomën e Përfaqësuesve, ku duhen 218 vende për shumicën, ndërsa numërimi vijon në shumë shtete. Ndërkohë, siç njofton USA Today, demokratët do ta marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe po afrohen edhe me Senatin; të njëjtin projeksion për Dhomën e kanë bërë edhe CNN dhe Decision Desk HQ.
Në Senat, demokratëve u duhej një fitim neto prej katër vendesh për të përmbysur shumicën republikane 53 me 47. Ata fituan garat në Georgia, ku senatori Jon Ossoff ruajti vendin e tij, në Karolinën e Veriut, ku ish-guvernatori Roy Cooper përmbysi një vend republikan duke mundur kandidatin e mbështetur nga Trumpi, Michael Whatley, dhe në New Hampshire, ku Chris Pappas ruajti vendin për demokratët.
Përmbysja më e bujshme e natës erdhi nga Karolina e Jugut, ku demokratja Annie Andrews mundi senatoren republikane në detyrë Darline Graham, duke i marrë republikanëve një vend që deri vonë mbahej nga vëllai i ndjerë i senatores. Në garat për Dhomën e Përfaqësuesve, përmbysja e parë e ciklit u regjistrua në distriktin e 11-të të Karolinës së Veriut, ku demokrati Jamie Ager fitoi vendin, ndërsa në distriktin e 7-të të New Jersey-t demokratja Rebecca Bennett mundi deputetin republikan në detyrë Thomas Kean Jr.
Gara të ngushta për Senatin vijojnë ende në Kansas, Texas, Ohio dhe Michigan, prej nga do të varet edhe fati përfundimtar i dhomës së lartë. Në Georgia, demokratja Keisha Lance Bottoms parashikohet fituese e garës për guvernatore, duke u bërë gruaja e parë me ngjyrë e zgjedhur guvernatore e një shteti amerikan. Një Kongres demokrat do të rriste ndjeshëm mbikëqyrjen ndaj administratës Trump në dy vitet e fundit të mandatit të tij.
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