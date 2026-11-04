Senatori John Hickenlooper rizgjidhet në Colorado dhe mban për demokratët vendin e Senatit në mandatin e tij të fundit
Senatori demokrat John Hickenlooper fitoi rizgjedhjen në Colorado të martën, duke mundur republikanin Mark Baisley, ndërsa Associated Press e shpalli garën menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit.
Siç njofton Colorado Public Radio, Associated Press e shpalli garën për Hickenlooper menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit të martën, ndërsa artikulli i radios publike u përditësua në orën 19:03 sipas orës malore. Hickenlooper mundi senatorin shtetëror republikan Mark Baisley dhe kandidatin e pavarur të vetëfinancuar Bob Chew, të Forward Party. Sipas rezultateve të Associated Press, me rreth 64% të qendrave të raportuara, Hickenlooper kishte mbledhur 1.013.390 vota.
Hickenlooper, ish-kryetar i bashkisë së Denverit dhe guvernator me dy mandate, ka thënë se mandati i ardhshëm do të jetë i fundit i tij në detyrë.
Gara e përgjithshme ishte relativisht e qetë krahasuar me garat më konkurruese për Dhomën e Përfaqësuesve në shtet: u shpenzuan pak para të jashtme për secilin kandidat dhe Hickenlooper pritej ta mbante lehtësisht detyrën. Ishin parapraket demokrate ato që morën vëmendjen, ku ai u përball me një sfidë më të ngushtë se sa pritej nga senatorja shtetërore progresiste Julie Gonzales.
Fushata e Hickenlooper u përqendrua hapur në kundërshtimin ndaj presidentit Donald Trump. Baisley, senator shtetëror që përfaqëson Woodland Park, e paraqiti veten si konservator me sens të përbashkët, i formuar nga karriera e tij si inxhinier hapësinor dhe biznesmen; ai bëri fushatë për uljen e taksave federale dhe heqjen e rregulloreve dhe në debatin e tetorit tha se Colorado duhet “të marrë pjesë më shumë, në vend që ta luftojë Trump në çdo hap”.
Chew e përqendroi fushatën e tij të palës së tretë te borxhi kombëtar, i cili i kalon 40 trilionë dollarët; sipas CPR, pagesat e interesit për borxhin janë zëri i tretë më i madh i shpenzimeve të qeverisë federale, pas Sigurimeve Shoqërore dhe Medicare dhe përpara mbrojtjes kombëtare.
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