Republikani Andy Barr fiton garën e Senatit në Kentucky dhe pason Mitch McConnell pas më shumë se katër dekadash
Kongresmeni republikan Andy Barr fitoi të martën garën për Senatin në Kentucky, duke mundur demokratin Charles Booker dhe duke marrë vendin që Mitch McConnell e mbajti që nga viti 1985.
Siç njofton Washington Examiner, Associated Press e shpalli garën në orën 21:16 sipas orës lindore, kur Barr kryesonte me 53,6% ndaj 44,2% të Booker-it, me 72% të votave të numëruara.
Siç njofton WEKU, Barr, kongresmen me shtatë mandate nga Kentucky qendror, që shërben në Dhomën e Përfaqësuesve që nga viti 2013, do ta lërë atë detyrë për të shërbyer si senatori junior i shtetit përkrah Rand Paul-it. Mandati i tij gjashtëvjeçar nis në janar 2027.
Barr garoi fort mbi mbështetjen e presidentit Donald Trump, të marrë pak para paraprakeve të mbushura republikane të majit, ndërsa Trump punoi edhe për t’ia pastruar fushën, duke e shtyrë biznesmenin Nate Morris të tërhiqej në këmbim të një emërimi politik. Barr mbrojti me zë të lartë politikat e Trump-it, përfshirë luftën në Iran, tarifat gjithëpërfshirëse ndaj mallrave të huaja dhe masat për zbatimin e ligjit për emigracionin, dhe e quajti Booker-in socialist, duke thënë se do të shkojë në Uashington për të “mbrojtur vlerat e Kentucky-t kundër socializmit të çmendur”. Ai premtoi gjithashtu mbështetje për industrinë e kërpit përmes rregulloreve në vend të ndalimit, si dhe më shumë investime në energjinë vendase për bum-in e inteligjencës artificiale.
Për Booker-in, progresist, kjo ishte humbja e tretë në një garë për Senat, pas paraprakeve të vitit 2020 dhe zgjedhjeve të vitit 2022 kundër Rand Paul-it. Ai kishte premtuar Medicare për të gjithë, mbrojtje më të forta për punëtorët dhe fundin e luftës së SHBA-së në Iran. Sipas WEKU-së, me 73% të votave të numëruara, Barr ishte në 53,8% ndaj 44,1% të Booker-it, ndërsa Kentucky votoi për Trump-in me rreth 30 pikë diferencë në vitin 2024.
Fitorja shënon fundin e një epoke: McConnell, 84 vjeç, e mbajti vendin që nga viti 1985 për shtatë mandate, ishte udhëheqësi republikan i Senatit dhe nuk kërkoi rizgjedhje, pas përplasjeve të hapura me Trump-in që nga rikthimi i tij në detyrë. Sipas WEKU-së, gjatë më shumë se katër dekadave, McConnell grumbulloi pushtet në Partinë Republikane, e ktheu gjyqësorin federal në drejtim konservator, solli fonde federale në Kentucky dhe e pa shtetin të kalonte nga bastion demokrat në republikan.
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