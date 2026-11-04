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Amerika

Republikani Andy Barr fiton garën e Senatit në Kentucky dhe pason Mitch McConnell pas më shumë se katër dekadash

· 3 min lexim
Andy Barr (djathtas) me Mitch McConnell, 30 tetor 2024. Foto: Wikimedia Commons (CC0)

Kongresmeni republikan Andy Barr fitoi të martën garën për Senatin në Kentucky, duke mundur demokratin Charles Booker dhe duke marrë vendin që Mitch McConnell e mbajti që nga viti 1985.

Siç njofton Washington Examiner, Associated Press e shpalli garën në orën 21:16 sipas orës lindore, kur Barr kryesonte me 53,6% ndaj 44,2% të Booker-it, me 72% të votave të numëruara.

Siç njofton WEKU, Barr, kongresmen me shtatë mandate nga Kentucky qendror, që shërben në Dhomën e Përfaqësuesve që nga viti 2013, do ta lërë atë detyrë për të shërbyer si senatori junior i shtetit përkrah Rand Paul-it. Mandati i tij gjashtëvjeçar nis në janar 2027.

Barr garoi fort mbi mbështetjen e presidentit Donald Trump, të marrë pak para paraprakeve të mbushura republikane të majit, ndërsa Trump punoi edhe për t’ia pastruar fushën, duke e shtyrë biznesmenin Nate Morris të tërhiqej në këmbim të një emërimi politik. Barr mbrojti me zë të lartë politikat e Trump-it, përfshirë luftën në Iran, tarifat gjithëpërfshirëse ndaj mallrave të huaja dhe masat për zbatimin e ligjit për emigracionin, dhe e quajti Booker-in socialist, duke thënë se do të shkojë në Uashington për të “mbrojtur vlerat e Kentucky-t kundër socializmit të çmendur”. Ai premtoi gjithashtu mbështetje për industrinë e kërpit përmes rregulloreve në vend të ndalimit, si dhe më shumë investime në energjinë vendase për bum-in e inteligjencës artificiale.

Për Booker-in, progresist, kjo ishte humbja e tretë në një garë për Senat, pas paraprakeve të vitit 2020 dhe zgjedhjeve të vitit 2022 kundër Rand Paul-it. Ai kishte premtuar Medicare për të gjithë, mbrojtje më të forta për punëtorët dhe fundin e luftës së SHBA-së në Iran. Sipas WEKU-së, me 73% të votave të numëruara, Barr ishte në 53,8% ndaj 44,1% të Booker-it, ndërsa Kentucky votoi për Trump-in me rreth 30 pikë diferencë në vitin 2024.

Fitorja shënon fundin e një epoke: McConnell, 84 vjeç, e mbajti vendin që nga viti 1985 për shtatë mandate, ishte udhëheqësi republikan i Senatit dhe nuk kërkoi rizgjedhje, pas përplasjeve të hapura me Trump-in që nga rikthimi i tij në detyrë. Sipas WEKU-së, gjatë më shumë se katër dekadave, McConnell grumbulloi pushtet në Partinë Republikane, e ktheu gjyqësorin federal në drejtim konservator, solli fonde federale në Kentucky dhe e pa shtetin të kalonte nga bastion demokrat në republikan.

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