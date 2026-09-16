Demokrati kryesor i Dhomës së Jashtme do të bllokojë shitjen 2.8 miliardë dollarë bomba Izraelit
Kongresmeni Gregory Meeks thotë se do të vendosë një bllokim zyrtar ndaj paketës së administratës Trump për 40,000 bomba, pasi nuk mori garanci se ato do të përdoren sipas ligjit amerikan dhe ndërkombëtar.
Demokrati më i lartë në Komisionin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Gregory Meeks, tha se do të vendosë një bllokim zyrtar ndaj shitjes së propozuar nga administrata Trump prej 40,000 bombash Izraelit, me vlerë 2.8 miliardë dollarë, raporton Al Jazeera.
Meeks tha se administrata nuk i dha garanci të mjaftueshme se bombat do të përdoren nga qeveria izraelite në përputhje me ligjet amerikane dhe ndërkombëtare. “Shitja e propozuar e 40,000 bombave prej 2,000 paundësh, disa nga municionet më shkatërruese në arsenalin tonë, ngre shqetësime serioze e të pazgjidhura mbi mënyrën se si këto municione mund të përdoren në zona të populluara dendur në Gaza dhe Liban,” tha kongresmeni nga Nju Jorku.
Paketa, e financuar përmes programit të Financimit Ushtarak të Jashtëm — mekanizmi përmes të cilit Uashingtoni i jep Izraelit fonde që ai më pas i përdor për të blerë armë amerikane — përfshin 40,000 bomba: 20,000 bomba MK-84 dhe 20,000 bomba BLU-117, një variant i veshur termikisht i MK-84-it për ruajtje më të sigurt në anije, së bashku me koka luftarake I-2000 Penetrator të ndërtuara për të goditur struktura të fortifikuara nëntokësore.
Udhëheqësit e komisioneve të Kongresit e shqyrtojnë shitjen përmes një procesi joformal, por kundërshtimi i vetëm i Meeks-it nuk mjafton për ta penguar presidentin të ecë përpara me shitjen. Meeks kishte deklaruar më herët se nuk do ta mbështeste shitjen, ndërsa debati në Uashington për mbështetjen ushtarake ndaj Izraelit po thellohet ndërsa lufta rajonale zgjerohet.
Burimi: Al Jazeera
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