Deputetët dhe ministrat gjermanë paralajmërojnë se iPhone-t janë shënjestruar nga programet spiune
Ministri gjerman i çështjeve dixhitale, Karsten Wildberger, ka konfirmuar se anëtarët e Bundestagut dhe qeverisë federale kanë marrë paralajmërime nga Apple se iPhone-ët e tyre mund të jenë shënjestruar nga programet spiune.
Duke folur në emisionin Bericht aus Berlin të ARD të dielën, Wildberger tha se kishte pasur “një njoftim nga Apple se disa pajisje mund të jenë kompromentuar me të ashtuquajturin spiun”, shkruan Euronews.
Sipas një letre nga Zyra Federale për Sigurinë e Informacionit (BSI) të parë nga Wildberger, alarmet filluan të arrinin në telefonat e prekur më 29 tetor. Ata paralajmëruan se Apple kishte zbuluar një sulm duke përdorur “spiun mercenar”.
Wildberger tha se BSI kishte “reaguar shumë shpejt” dhe u kishte shkruar të gjithëve të prekurve në lidhje me atë që duhej të bënin. Ai nuk tha se sa politikanë kishin marrë njoftimet, apo kush ishin ata.
pajisja e tyre mund të jetë kompromentuar, sepse alarmet nuk tregojnë nëse një sulm ka pasur sukses.
Euronews ka kontaktuar BSI-në për koment.
Çfarë është një njoftim kërcënimi nga Apple?
Apple dërgon njoftime kërcënimesh kur beson se një përdorues është shënjestruar individualisht nga programe spiune mercenare, të cilat i përshkruan si “shumë më të sofistikuara sesa aktiviteti i rregullt i kriminelëve kibernetikë”.
Apple thotë se programi spiun Mercenary është më i vështirë për t’u zbuluar dhe parandaluar, por shumica dërrmuese e përdoruesve nuk do të jenë kurrë në shënjestër.
Paralajmërimet shfaqen në ekranin e bllokimit të iPhone dhe në cilësimet e tij, dhe dërgohen edhe me email.
Sipas BSI-së, programet spiune të këtij lloji mund t’u japin sulmuesve akses në mesazhe, duke përfshirë ato të dërguara në aplikacione të koduara, si dhe në thirrje, kontakte, kalendarë dhe të dhëna vendndodhjeje. Gjithashtu mund të aktivizojnë mikrofonin dhe kamerën e një telefoni.
As Apple dhe as autoritetet gjermane nuk kanë thënë se kush mund të jetë pas sulmit.
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