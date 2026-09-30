Deputetët e DPS-së braktisën seancën e Kuvendit: Nikoliq kërkon votim për shkarkimin e Mandiqit, ai kundërpërgjigjet
Kreu i grupit parlamentar të DPS-së, Andrija Nikoliq, tha se nuk do të ketë bashkëpunim me mazhorancën derisa të lejohet votimi për shkarkimin e kryeparlamentarit Andrija Mandiq, i cili i akuzoi kritikët se "ata që i mundësuan krimet po më mbajnë leksione".
Deputetët e Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS) braktisën sot seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Malit të Zi, duke deklaruar se nuk do të marrin pjesë në atë që e quajtën “spektakël” për të krijuar pamjen e punës normale parlamentare, siç njofton portali malazez ETV.
Shefi i grupit parlamentar të DPS-së, Andrija Nikoliq, tha në fillim të seancës se gjendja në Kuvend nuk është normale: mazhoranca, duke mos siguruar kuorumin, i pengoi deputetët të votonin për përgjegjësinë e kryetarit të Kuvendit. “Ne nuk jemi në bojkot të Kuvendit, por nuk do të ketë bashkëpunim në institucione as votim të përbashkët me mazhorancën parlamentare derisa të lejohet votimi për lavdërimin e kriminelëve të luftës — ose derisa Mandiq të thotë publikisht dhe pa ekuivok se Ratko Mlladiq është kriminel lufte dhe se në Srebrenicë u krye gjenocid”, tha Nikoliq, sipas ETV-së.
Kryeparlamentari Andrija Mandiq u përgjigj me akuza ndaj opozitës. Ai tha se DPS-ja votoi më së paku për ligjet evropiane (vetëm 26 për qind), por ka “retorikën më të zëshme evropiane”, dhe se pikërisht ata që në vitet ’90 i ndihmuan Ratko Mlladiqit dhe Ushtrisë së Republikës Srpska “sot po më mbajnë mua leksione”. Sipas ETV-së, Mandiq shtoi se nuk e kishte takuar kurrë Mlladiqin dhe se ngushëllimet ia kishte shprehur djalit të tij, duke ndjekur një traditë malazeze.
Deputeti i Lëvizjes Qytetare URA, Zoran Mikiq, pyeti pse nuk u lejua debati disa ditë më parë dhe njoftoi se deputetët e URA-s nuk do të marrin pjesë në seancën e sotme. Deputeti socialdemokrat Boris Mugosha e akuzoi Mandiqin se shkeli Rregulloren duke mbajtur monolog në vend që të lejonte zhvillimin e seancës, dhe i kërkoi atij të tërhiqet vetë. Pas largimit të opozitës, deputetët miratuan rendin e ditës me 43 vota pro dhe vazhduan seancën, raporton ETV.
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