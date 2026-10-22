Dhjetëra mijëra qytetarë në Slavija: Srdanoviq thotë se mandati i takon popullit, studentët premtojnë sundim të ligjit
Dhjetëra mijëra qytetarë e studentë mbushën mbrëmjen e së enjtes sheshin Slavija në Beograd, në tubimin përmbyllës zgjedhor të listës “Lista Studentore – Studentët fitojnë”, tri ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit, siç njofton N1. Të mbledhurit mbërritën në kolona nga disa pjesë të kryeqytetit, ndërsa qarkullimi rreth sheshit dhe në rrugët përreth u ndalua.
Bartësi i listës, profesori Ilija Srdanoviq, tha se vendi i deputetit është funksion publik dhe se ai që e merr duhet ta dijë kujt i përgjigjet. “Ne e dimë kujt do t’i përgjigjemi. Mandati u takon të gjithëve ju — popullit”, tha ai, duke shtuar se “Serbia fiton, sepse studentët fitojnë”, mes brohoritjeve “Fitore, fitore” të të mbledhurve, siç raporton portali Mondo.
E para që iu drejtua të mbledhurve ishte studentja e Fakultetit të Arteve Dramatike, Natalija Stepanoviq, e cila kujtoi se studentët dhe qytetarët u mblodhën për herë të parë në Slavija në dhjetor të vitit 2024, 22 muaj më parë, kur lufta studentore ishte vetëm një muajshe. “Ka ardhur koha të dalim nga rrethrrotullimi i historisë”, tha ajo, duke shtuar se frikërat, shantazhet dhe padrejtësitë do të kalojnë, por njerëzit do të mbeten si dëshmitarë të luftës së përbashkët.
Kandidatët e Listës Studentore premtuan se nga 26 tetori në Serbi do të respektohet Kushtetuta dhe do të forcohen institucionet, se përgjegjësit për ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës do të përgjigjen para ligjit, si dhe mbrojtje të punëtorëve, media të lira, shëndetësi që nuk varet nga vendbanimi apo gjendja materiale dhe arsim të barabartë për të gjithë. Aktori Tihomir Staniq foli për një gjyqësor dhe prokurori të çliruar nga interesat personale, ndërsa profesori Aleksandar Çupiq tha se “ndihet era e lirisë”.
Tubimi në Slavija, nën sloganin “Fitorja thërret”, është kurora e marshimeve shumëditore të studentëve dhe qytetarëve nga qytete të ndryshme të Serbisë drejt Beogradit. Në mesnatë nis heshtja zgjedhore, e cila zgjat deri në mbylljen e vendvotimeve të dielën, në orën 20:00.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.