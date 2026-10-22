Vuçiç prezanton programin në tubimin përmbyllës: paga mesatare 1.500 euro dhe pensione 800 euro brenda katër vjetësh
Bartësi i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar”, Aleksandar Vuçiç, prezantoi mbrëmjen e së enjtes, në tubimin përmbyllës në Halën e Sporteve “Ranko Žeravica” në Beogradin e Ri, pesë pikat e programit të qeverisë së ardhshme, nëse lista e tij fiton zgjedhjet e 25 tetorit, siç njofton Newsmax Balkans.
Pika e parë është përmirësimi i standardit të jetesës. “Për vetëm një mandat të qeverisë së re të Serbisë, për më pak se katër vjet, paga mesatare në Serbi do të jetë 1.500 euro”, tha Vuçiç, duke shtuar se pensionet mesatare do të ngrihen në afro 800 euro dhe se pensionet do t’i ndjekin pagat. Ai tha se pret që Serbia në tri vjetët e ardhshëm të jetë ekonomia me rritjen më të shpejtë në Evropë, siç raporton Studio B.
Në fushën e shëndetësisë, ai premtoi se çdo spital dhe qendër klinike në Serbi duhet të ketë mamografë dhe pajisjet e nevojshme, në mënyrë që qytetarët të mos detyrohen të paguajnë kontrolle të shtrenjta te privatët. “Qytetarët do ta kenë këtë të drejtë, sepse e kanë paguar”, tha ai. Pikat e tjera të programit përfshijnë arsimin, energjetikën, teknologjitë e reja dhe bujqësinë.
Vuçiç tha se qeveria e ardhshme do të jetë “e vogël, por efikase”, me më pak shpenzime dhe më shumë kujdes për çdo qytetar, duke premtuar se zyrtarët do të shkojnë deri në fshatin më të largët të Serbisë për të dëgjuar problemet e njerëzve. Ai e quajti këtë fushatë një nga më të vështirat, por edhe më të bukurat, duke thënë se lista e tij nuk bëri fushatë të pistë dhe nuk mori pjesë në dhunë.
Tubimi në Beogradin e Ri mbylli fushatën e koalicionit në pushtet, i cili të enjten mbajti tubime në më shumë se 150 qytete e fshatra të Serbisë. Në mesnatë nis heshtja zgjedhore para votimit të së dielës.
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