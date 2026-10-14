☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,749 ▼0.73%
DOW 51,653 ▼0.03%
NASDAQ 26,949 ▼0.94%
NAFTA 95.39 ▲1.33%
ARI 4,118 ▼1.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,919 ▼ -2.09% ETH $2,421 ▼ -4.03% XRP $1.3310 ▼ -3.3% SOL $103.6900 ▼ -3.89%
S&P 500 7,749 ▼0.73 % DOW 51,653 ▼0.03 % NASDAQ 26,949 ▼0.94 % NAFTA 95.39 ▲1.33 % ARI 4,118 ▼1.41 % S&P 500 7,749 ▼0.73 % DOW 51,653 ▼0.03 % NASDAQ 26,949 ▼0.94 % NAFTA 95.39 ▲1.33 % ARI 4,118 ▼1.41 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Raporti për klimën: shtatë nga 16 shenjat vitale të planetit në gjendjen më ekstreme të regjistruar ndonjëherë Sulmi rus në Lutsk vret tre persona dhe plagos të paktën 12, mbetjet e dronit godasin një depo Epic sjell Fortnite drejt Linux-it me launcher-in e ri të koduar me ndihmën e inteligjencës artificiale Presidenti i Libanit dhe ministri i Jashtëm i Iranit bisedojnë për zgjidhje diplomatike të konflikteve rajonale Gashiqi njofton se po punohet për hapjen e dy fakulteteve të reja në Krushevc
Menu
Kronika

“Digje, digje…!”- Tensionet në protestë, i vihet zjarri edhe stolave dekorativë! Flakët dhe retë e tymit të zi m

· 1 min lexim
“Digje, digje…!”- Tensionet në protestë, i

Protestuesit kanë përshkallëzuar sulmet e tyre ndaj Policisë dhe pronës publike.

Ata kanë vendosur te Rruga e Durrësit dhe pasi dogjën një biznes dhe Ministrinë e Arsimit, grumbulluan në rrugë edhe stolat dekorativë (plastike) të vendosur nga Bashkia pranë Sheshit Skënderbej.

Pasi i grumbulluan dhe i sistemuan e mbushën me degë pemësh, u vendosën flakën, duke i djegur me ovacionet “Digje, digje!”.

Tymi i zi dhe flakët mbuluan zonën, ndërsa tensionet e larta vijojnë.

Protestuesit me maska kanë shkatërruar dhe u kanë vënë flakën semaforëve që ndodhen në rrugën që të dërgon drejt sheshit ‘Skënderbej.’

Ata kanë krijuar edhe një lloj bllokade me stolat plastikë, mes të cilëve shihen semaforët në flakë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu