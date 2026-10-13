“Dita D” për pushtetin dhe opozitën: Kolegjiumi i kryetarit të Kuvendit kërkon shumicën për ndryshimet kushtetuese kyçe për integrimin në BE
Nga Kolegjiumi i orës 11:00 varet nëse sot do të votohen ndryshimet kushtetuese për provimin e integritetit. Sot skadon afati, pa të cilin Kapitulli 23 nuk mund të mbyllet deri në fund të vitit.
Nga rezultati i Kolegjiumit të kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi, i planifikuar për në orën 11:00, varet nëse sot do të votohen ndryshimet e propozuara kushtetuese, të rëndësishme për procesin e integrimeve evropiane të vendit, siç njofton Biznis CG, sipas raportimit të gazetës “Vijesti”.
Sipas raportimit të “Vijesti”, ndryshimet e aktit më të lartë juridik varen kryesisht nga ajo që mazhoranca do t’i ofrojë opozitës lidhur me nismën për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiq. Burime jozyrtare thonë se opozita po shqyrton përgjigjen ndaj tre skenarëve të mundshëm që mund të pasojnë Kolegjiumin.
Në rendin e ditës së seancës që ka nisur javën e kaluar janë propozimi për ndryshimin e Kushtetutës në pjesën e provimit të integritetit, si dhe teksti i draft-amendamenteve për heqjen e imunitetit të anëtarëve të Qeverisë për vepra penale korruptive. Sot skadon afati për nisjen e procesit të futjes së provimit të integritetit; nëse propozimi nuk merr sot mbështetjen e nevojshme, Kapitulli 23 — një nga më të rëndësishmit në negociatat me BE-në — nuk do të mund të mbyllet deri në fund të vitit.
Për ndryshimet kushtetuese nevojitet shumica prej dy të tretash në Kuvend, pra 54 deputetë, që do të thotë se mazhoranca nuk mund ta kryejë këtë pa votat e opozitës. Mazhoranca numëron 47 deputetë dhe mund të llogarisë edhe në disa deputetë të pavarur, por edhe me këtë llogari i mungojnë të paktën tri vota. Nëse ndryshimet refuzohen, ato nuk mund të ripropozohen për një vit.
Marrëdhëniet mes pushtetit dhe opozitës u prishën pas seancës së 24 shtatorit, kur mazhoranca nuk siguroi kuorum për debatin mbi shkarkimin e Mandiqit, të kërkuar për shkak të mesazhit të ngushëllimit për vdekjen e kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mlladiq. Komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos, porositi mbrëmë se ndryshimet kushtetuese në fushën e antikorrupsionit nuk mund të presin dhe u bëri thirrje të gjitha forcave politike ta vënë interesin shtetëror në vend të parë, siç njofton Biznis CG.
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