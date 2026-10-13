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Mali i Zi

Podgoricë: Arrestohen tre persona, sekuestrohen 12 armë, mbi 2.000 fishekë dhe shtatë bomba

Policia bastisi një shtëpi familjare në kryeqytet në një aksion kundër armëmbajtjes pa leje. Të arrestuarit dyshohen për mbajtje të paligjshme të armëve dhe mjeteve shpërthyese.

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Armët dhe municioni i sekuestruar gjatë bastisjes në Podgoricë (Foto: Drejtoria e Policisë)

Tre persona janë arrestuar në Podgoricë, ndërsa policia ka sekuestruar 12 armë zjarri, mbi 2.000 fishekë të kalibrave të ndryshëm dhe shtatë bomba, siç njofton Biznis CG, duke iu referuar Drejtorisë së Policisë së Malit të Zi. Përveç bombave, gjatë kontrollit u gjetën edhe 27 kapsolla detonatore, 19 shkopinj detonues, fitil me djegie të ngadaltë dhe 11 karikatorë municioni.

Sipas raportimit të Biznis CG, aksioni u zhvillua mbrëmjen e kaluar nga Departamenti i Sigurisë i Podgoricës, në bashkëpunim me Njësinë për Luftimin e Kontrabandës së Armëve dhe Mjeteve Shpërthyese, me qëllim zbulimin e armëve, municionit dhe mjeteve shpërthyese që mbaheshin në mënyrë të paligjshme.

Kontrolli u bë në një shtëpi familjare ku qëndrojnë S. G. dhe Sh. G. nga Podgorica. Mes armëve të sekuestruara janë një pushkë automatike pa numër fabrike, disa pistoleta të markave CZ, Zastava dhe Walther, revolverë, një pushkë ajrore dhe një pistoletë me gaz. Nga shtatë bombat, tri janë bomba dore, tri bomba ndriçuese dhe një bombë shokuese.

Në ambientet zyrtare të policisë u shoqëruan S. G., Sh. G. dhe K. R., nga të cilët u morën deklarata për rrethanat e gjetjes së arsenalit. Për ngjarjen u njoftuan prokurorët kompetentë në Prokurorinë e Lartë dhe atë Themelore në Podgoricë.

Me urdhër të prokurorit të Prokurorisë Themelore në Podgoricë, të tre personat u arrestuan, nën dyshimin se kanë kryer veprën penale të mbajtjes dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe mjeteve shpërthyese, siç njofton Biznis CG.

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