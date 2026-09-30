“Dita e llogaridhënies do të vijë”, Çitaku me kritika për zvarritjen e ligjit për Specialen
Deputetja dhe nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vlora Çitaku, ka kritikuar përshpejtimin e shqyrtimit të projektligjeve të Qeverisë, ndërsa ka kërkuar procedimin e menjëhershëm në Kuvend të projektligjit për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Në një postim në Facebook, Çitaku ka thënë se shumë prej projektligjeve që po shqyrtohen me procedura të përshpejtuara lidhen me sektorin e drejtësisë dhe, sipas saj, po kalojnë pa analizën e duhur, pa debat substancial dhe pa dëgjime publike.
“Drejtësia nuk reformohet duke shmangur shqyrtimin parlamentar. Ky nxitim ngre dyshime serioze se ligjet po i përshtaten agjendës politike të pushtetit”, ka shkruar ajo.
Çitaku ka kritikuar ministren e Drejtësisë për atë që e ka cilësuar mbajtje të projektligjit për Dhomat e Specializuara në sirtar, nën arsyetimin e “ekspertizës juridike”.
“Për ligjet e tjera, procedura të përshpejtuara. Për mbrojtjen e UÇK-së, zvarritje!”, ka theksuar ajo.
Duke iu drejtuar Donikës, Albinit dhe zyrtarëve përgjegjës, Çitaku ka kërkuar që të mos e pengojnë projektligjin dhe ta procedojnë menjëherë në Kuvend. Ajo u ka bërë thirrje ta dëgjojnë popullin që, siç ka shkruar, prej 15 ditësh është në shesh.
“Çdo ditë vonesë vetëm sa ka për ta rënduar përgjegjësinë tuaj. Dhe më besoni: dita e llogaridhënies do të vijë!”, ka përfunduar Çitaku. /Telegrafi/
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