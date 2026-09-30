Đoković mposht portugezin Boržes 2:0 në Pekin dhe mbetet i pamposhtur në turneun kinez
Novak Đoković nisi me fitore turneun ATP 500 të Pekinit, duke mposhtur portugezin Nuno Boržes me 6:3, 7:6(2). Ishte fitorja e parë e tij në këtë turne pas 11 vjetësh.
Novak Đoković e ka nisur me fitore turneun ATP 500 të Pekinit. Siç njofton Nova.rs, tenisti serb mposhti në raundin e parë portugezin Nuno Boržes me rezultatin 6:3, 7:6(2), pas një ndeshjeje që zgjati 1 orë e 51 minuta.
Kjo ishte fitorja e parë e Đokovićit në kryeqytetin kinez pas plot 11 vjetësh — për herë të fundit ai kishte triumfuar atje në vitin 2015, ndërsa trofeun e Pekinit e kishte fituar edhe në vitet 2009, 2010, 2012, 2013 dhe 2014. Me këtë sukses, tenisti serb vazhdon të jetë i pamposhtur në këtë turne.
Ndeshja nuk shkoi pa probleme: gjatë setit të dytë Đokovići iu keqësua shëndeti për një moment dhe thirri mjekun në fushë, por pas ndërhyrjes së shkurtër vazhdoi ndeshjen dhe e mbylli me fitore në tie-break, 7:6(2).
Në raundin e dytë, Đoković do të përballet me fituesin e çiftit ndërmjet kinezit Yunchaokete Bu dhe argjentinasit Juan Manuel Cerúndolo.
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