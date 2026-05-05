Dolly Parton anulon rezidencën në Las Vegas për arsye shëndetësore
Dolly Parton ka anuluar konkursin e planifikuar në Las Vegas për shkak të problemeve shëndetësore dhe po vazhdon trajtimet mjekësore. Ajo kishte më parë shtyrë gjashtë shfaqje në teatrin The Colosseum at Caesars Palace nga dhjetori i 2025-shit në shtator të 2026-shit, por vendosi ta anulojë plotësisht pasi u vlerësua nevoja për më shumë kohë për rikuperim.
Sipas TV Klan, 80-vjeçarja tha në një mesazh video se po i përgjigjet mirë medikamenteve dhe trajtimeve dhe se gjendja e saj përmirësohet dita-ditës. Në të njëjtën kohë ajo kërkoi falje nga fansat që kishin blerë bileta, duke shprehur optimizëm se do të rikthehet në skenë kur të jetë plotësisht e shëruar.
Edhe pse rezidenca u anulua, Parton mbetet aktive në projekte të tjera: po punon në regjistrime të reja, realizon video, merr pjesë në aktivitete në parkun e saj Dollywood dhe vazhdon përgatitjet për një muzikál në Broadway si dhe projekte në Nashville. Ajo mbahet si një nga figurat më të rëndësishme të muzikës country, me dhjetë çmime Grammy dhe vendin në Rock and Roll Hall of Fame, dhe është e njohur për hite si “Jolene”, “9 to 5”, “I Will Always Love You” dhe “Coat of Many Colors”.
Rezidenca e planifikuar në Las Vegas do të duhej të shënonte rikthimin e saj të parë në qytet që prej performancave me Kenny Rogers në vitet 1990; megjithatë, për momentin fokusi i artistes është rikuperimi dhe puna në projektet e vazhdueshme, raporton TV Klan.
