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NBA

Dončić shënon 53 pikë, Lakers përmbysin Trail Blazers 124-118

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Luka Dončić shënoi 53 pikë, rekord personal i sezonit, dhe Los Angeles Lakers përmbysën Portland Trail Blazers për fitoren 124-118 të premten në mbrëmje në Crypto.com Arena, në një ndeshje të fazës së grupeve të NBA Cup.

Siç njofton përmbledhja e Reuters për natën e NBA-së, Dončić realizoi 17 nga 33 gjuajtjet, përfshirë pesë trepikësha, dhe shtoi pesë kërcime e pesë asistime. Ishte ndeshja e tij e 11-të në karrierë me të paktën 50 pikë, vendi i 10-të në listën e të gjitha kohërave, ndeshja e katërt radhazi me të paktën 40 pikë dhe e gjashta me 40 pikë në nëntë ndeshje këtë sezon.

Lakers e nisën shumë dobët nga distanca, duke humbur 15 trepikëshat e parë, por Dončić e mbylli pjesën e parë me një gjuajtje spektakolare nga treçereku i fushës në sinjalin e pushimit. Los Angeles shkoi në pushim në disavantazh 60-53, por perioda e tretë vendosi ndeshjen: Lakers e fituan 34-15, me Dončić që shënoi 20 pikë vetëm në atë periodë, më shumë se e gjithë skuadra e Portlandit.

Austin Reaves shtoi 25 pikë dhe Walker Kessler realizoi dopietë dyshifrore me 16 pikë dhe 12 kërcime, ndërsa Lakers hakmerren për humbjen në Portland javën e kaluar, arrijnë bilancin 8-2 dhe përmirësohen në 1-1 në ndeshjet e grupit të NBA Cup, me katër fitore radhazi.

Për Trail Blazers, Deni Avdija shënoi 22 pikë me nëntë kërcime dhe 11 asistime dhe Damian Lillard shtoi 22 pikë, por seria prej tri fitoresh rresht u ndërpre dhe Portland pësoi humbjen e dytë të sezonit, me bilanc 6-2.

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