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Greqia

Abeille Marengo pritet të niset sot nga Heraklioni për kërkimet e kabllos Greqi–Qipro

Nisja e anijes kërkimore franceze është planifikuar për në orën 09:00 drejt zonës në juglindje të Karpathosit; miljet e para do t'i kushtohen kalibrimit të instrumenteve të batimetrisë, hapi i fundit para rifillimit të kërkimeve për trasenë nënujore të Great Sea Interconnector.

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7 nëntori shënon një moment kyç për ndërlidhjen elektrike Greqi–Qipro (Great Sea Interconnector): anija kërkimore me flamur francez ABEILLE MARENGO pritet të niset sot nga porti i Heraklionit, siç njofton Oikonomikos Tachydromos (OT). Sipas informacionit të OT-së, nisja është planifikuar për në orën 09:00, pas lëshimit të premten të NAVTEX-it grek për punimet kërkimore.

Miljet e para të anijes së marrë me qira nga Nexans do t’i kushtohen provave dhe rregullimeve speciale të instrumenteve të batimetrisë (sonarë dhe pajisje eko-zëri) — kalibrimi, pra βαθμονόμηση e instrumenteve shkencore, është kontrolli i fundit në det dhe në thellësi speciale përpara se anija të nisë kërkimet për trasenë më të mirë nënujore të kabllos, sipas burimeve që citon OT. Anija ndodhet në Heraklion që nga 27 tetori dhe, sipas NAVTEX-it, punimet mund të zgjasin deri më 6 mars 2027.

Kërkimet do të kryhen nga juglindja e Karpathosit deri në 12 miljet detare të Qipros; deri tani është përfunduar 60% e kërkimeve detare në trasenë nga Greqia në Qipro, punime që u ndërprenë në vitin 2024 pranë Kasosit, siç njofton OT.

Momenti tjetër kyç, në planin operacional dhe rregullator, është çlirimi i shumës prej 25 milionë eurosh që Nikozia duhet të paguajë në bazë të marrëveshjes ndërshtetërore me Athinën; presidenti i Qipros Nikos Christodoulides është angazhuar në një intervistë televizive se shuma do të paguhet me lëshimin e NAVTEX-it. Përfundimi i kërkimeve të fundit të detit nga anija franceze pritet t’i hapë rrugën edhe financimit shtesë të projektit nga Banka Evropiane e Investimeve, e cila, sipas OT-së, po shqyrton mbështetje në rendin e 1 miliard eurove.

Projekti i ndërlidhjes, i konceptuar 15 vjet më parë, synon ta nxjerrë Qipron — vendin e fundit të BE-së të izoluar energjetikisht — në tregun e përbashkët; grupi francez Meridiam mban 66% të konsorciumit Great Sea Interconnector dhe ADMIE 34%. Ndërlidhja e tre vendeve arrin 1.208 km (898 km pjesa Kretë–Qipro), me kapacitet 1.000 MW, tension 500 kV, thellësi maksimale vendosjeje deri 3.000 metra dhe buxhet të vlerësuar 1,9 miliardë euro.

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