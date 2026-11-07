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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: Ukraina godet me raketa Neptun fabrikën Proton në Oryol

Shtabi i Përgjithshëm konfirmoi goditjen me raketa Neptun të fabrikës Proton-Elektrotex në Oryol, ndërsa raportohet edhe për zjarr në rafinerinë e Saratovit dhe pranë një fabrike ushtarake në Rostov.

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Raketa ukrainase Neptun (foto ilustruese)
Raketa ukrainase Neptun (foto ilustruese)

Forcat e Ukrainës goditën gjatë natës objekte në rajonet ruse Oryol, Saratov dhe Rostov, përfshirë një rafineri nafte, sipas Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës dhe kanaleve të monitorimit, siç njofton Kyiv Independent. Në Oryol, forcat raketore të Ukrainës përdorën sistemet bregdetare të raketave Neptun të Marinës ukrainase për të goditur ndërmarrjen Proton-Elektrotex, ku u konfirmua një goditje e drejtpërdrejtë dhe shpërtheu zjarr mes shpërthimesh.

Proton-Elektrotex është një prodhues kryesor rus i pajisjeve optoelektronike me cikël të plotë prodhimi, sipas Shtabit të Përgjithshëm. Goditja, theksoi Shtabi, “e vështirëson prodhimin e komponentëve për raketat e lundrimit dhe ato balistike, me të cilat armiku godet qytetet ukrainase”.

Neptun është raketa vendase ukrainase kundër anijeve, e lëshuar nga toka, me rreze maksimale prej 300 kilometrash. Ajo u bë e famshme në prill 2022, kur u përdor për të fundosur anijen kryesore të Flotës ruse të Detit të Zi, Moskva.

Në Saratov, rafineria e naftës u përfshi nga flakët, sipas kanalit ukrainas të monitorimit Exilenova Plus — por për këtë goditje nuk ka konfirmim nga Shtabi i Përgjithshëm. Guvernatori Roman Busargin shkroi në Telegram më 7 nëntor se disa ndërtesa banimi në Saratov u dëmtuan, se nuk u raportuan viktima dhe se specialistë të administratës lokale u dërguan për të vlerësuar dëmet. Goditja e fundit e raportuar mbi rafinerinë ishte natën e 11 shtatorit, sipas Shtabit të Përgjithshëm. Detajet e raporteve për Saratovin dhe Rostovin nuk mund të verifikoheshin menjëherë, thekson Kyiv Independent.

Në Rostov, një zjarr i madh shpërtheu pranë fabrikës ushtarake Almaz, sipas Exilenova Plus, ndërsa guvernatori Yuri Slyusar tha më 7 nëntor se më shumë se 50 dronë u shkatërruan në gjashtë rrethe gjatë sulmit ajror. Në Belgorod u raportuan shpërthime, pa u qartësuar se cilat objekte u vunë në shënjestër. Ndërkohë Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se mbrojtja e saj ajrore interceptoi ose shkatërroi 411 dronë ukrainas mbi rajonet Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Saratov, Samara dhe Tula, si dhe mbi Krimenë, Detin e Zi dhe Detin Azov.

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