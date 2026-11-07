Wembanyama shënon 30 pikë dhe 14 kërcime, Spurs fitojnë të shtatën radhazi ndaj Kings 124-109
Victor Wembanyama shënoi 30 pikë dhe mori 14 kërcime dhe San Antonio Spurs fituan 124-109 në fushën e Sacramento Kings të premten në mbrëmje, për fitoren e shtatë radhazi.
Siç njofton përmbledhja e Reuters për natën e NBA-së, Wembanyama shënoi 20 nga 30 pikët në pjesën e parë dominuese të Spurs, që e mbyllën pushimin në avantazh 75-56 pas periodave 38-29 dhe 37-27. Francezi realizoi 10 nga 18 gjuajtjet, përfshirë katër trepikësha, në vetëm 26 minuta lojë dhe regjistroi dopietën e shtatë dyshifrore të sezonit, vetëm dy ditë pas paraqitjes me 52 pikë dhe 24 kërcime ndaj Dallasit.
Ekuilibri ishte arma e San Antonios: Stephon Castle, Dylan Harper dhe Devin Vassell shënuan nga 19 pikë secili, ndërsa Spurs arrijnë bilancin 7-2 dhe mbeten ndër skuadrat më në formë të ligës.
Për Kings, debutuesi Darius Acuff Jr. shënoi 22 pikë me tetë asistime dhe Domantas Sabonis shtoi 17 pikë e 12 kërcime, por Sacramento pësoi humbjen e tetë në nëntë ndeshje këtë sezon dhe mbetet në bilancin 1-8.
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