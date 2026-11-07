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NBA

Wembanyama shënon 30 pikë dhe 14 kërcime, Spurs fitojnë të shtatën radhazi ndaj Kings 124-109

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MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 11: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs goes to the basket against Rudy Gobert #27 of the Minnesota Timberwolves in the second quarter at Target Center on January 11, 2026 in Minneapolis, Minnesota. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by David Berding/Getty Images)

Victor Wembanyama shënoi 30 pikë dhe mori 14 kërcime dhe San Antonio Spurs fituan 124-109 në fushën e Sacramento Kings të premten në mbrëmje, për fitoren e shtatë radhazi.

Siç njofton përmbledhja e Reuters për natën e NBA-së, Wembanyama shënoi 20 nga 30 pikët në pjesën e parë dominuese të Spurs, që e mbyllën pushimin në avantazh 75-56 pas periodave 38-29 dhe 37-27. Francezi realizoi 10 nga 18 gjuajtjet, përfshirë katër trepikësha, në vetëm 26 minuta lojë dhe regjistroi dopietën e shtatë dyshifrore të sezonit, vetëm dy ditë pas paraqitjes me 52 pikë dhe 24 kërcime ndaj Dallasit.

Ekuilibri ishte arma e San Antonios: Stephon Castle, Dylan Harper dhe Devin Vassell shënuan nga 19 pikë secili, ndërsa Spurs arrijnë bilancin 7-2 dhe mbeten ndër skuadrat më në formë të ligës.

Për Kings, debutuesi Darius Acuff Jr. shënoi 22 pikë me tetë asistime dhe Domantas Sabonis shtoi 17 pikë e 12 kërcime, por Sacramento pësoi humbjen e tetë në nëntë ndeshje këtë sezon dhe mbetet në bilancin 1-8.

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