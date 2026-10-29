Dron rus godet Pavlohradin, plagoset një vajzë 15-vjeçare
Sulmi i mëngjesit të 29 tetorit dëmtoi një dyqan dhe një shtëpi private, ndërsa vajza u dërgua në spital me plagë nga ciflat.
Një dron rus goditi Pavlohradin mëngjesin e 29 tetorit, siç njofton Step, duke iu referuar Administratës Ushtarake Rajonale të Dnipropetrovskut. Sipas informacionit të dhënë nga Oleksandr Hanzha, kreu i kësaj administrate, qyteti u sulmua nga armiku me një dron.
Nga sulmi u dëmtuan një dyqan dhe një shtëpi private. Në dyqan dhe në shtëpi shpërthyen zjarre.
Nga sulmi u plagos një vajzë 15-vjeçare. Ajo mori plagë nga ciflat dhe ndodhet në spital, nën mbikëqyrjen e mjekëve.
Gjendja e vajzës vlerësohet me ashpërsi mesatare, pra mesatarisht e rëndë, sipas informacionit të dhënë nga Hanzha.
Tema: Dnipropetrovsk luftë Rusi Ukrainë
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