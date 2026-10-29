Ndërprerje emergjente të energjisë në dy rrethe të Kievit dhe në tre rrethe të rajonit të Kievit
Me urdhër të Ukrenergos, të enjten në mëngjes u vendosën ndërprerje emergjente në një pjesë të kryeqytetit dhe të rajonit përreth, ku oraret e zakonshme nuk zbatohen.
Të enjten në mëngjes, me komandë të Ukrenergos, në Kiev u vendosën ndërprerje emergjente të energjisë elektrike në një pjesë të ndërtesave në rrethin Holosiivskyi dhe në rrethin Solomianskyi, në bregun e djathtë të kryeqytetit, siç njofton Big Kyiv, duke iu referuar DTEK-ut.
Po të enjten, me vendim të Ukrenergos, ndërprerje emergjente u vendosën edhe në një pjesë të rretheve Buchanskyi, Obukhivskyi dhe Fastivskyi të rajonit të Kievit, sipas DTEK-ut. Në rajon masat zgjasin deri në një urdhër të veçantë, ndërsa banorëve që kanë energji u kërkohet ta konsumojnë atë me kursim.
Gjatë ndërprerjeve emergjente oraret e zakonshme nuk zbatohen. Energjetikët theksojnë se bëhet fjalë për kufizime të paparashikuara nga oraret, se kohëzgjatja e tyre nuk mund të parashikohet dhe se oraret e stabilizimit nuk vlejnë. Për rrethet e tjera të kryeqytetit, oraret mund të kontrollohen në faqen e DTEK-ut ose në aplikacionin “Kiev Dixhital”.
Masat vijnë në një kohë kur rusët prej disa javësh sulmojnë infrastrukturën energjetike të Ukrainës dhe në vend ka deficit energjie. Në kryeqytet, oraret orare të ndërprerjeve zbatohen që nga 6 tetori, ndërsa herë pas here, me komandë të Ukrenergos, vendosen edhe ndërprerje emergjente.
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