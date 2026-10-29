☁️
Tiranë 17°C · Vranët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.05 ▼1.68%
ARI 4,038 ▼0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $80,301 ▼ -1.5% ETH $2,325 ▼ -1.91% XRP $1.2955 ▼ -2.78% SOL $100.5800 ▼ -2.06%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.05 ▼1.68 % ARI 4,038 ▼0.33 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.05 ▼1.68 % ARI 4,038 ▼0.33 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Njësia A3 e termocentralit Kosova A rikthehet në operim pas ndërhyrjeve teknike Shifra rekord për Interin, nuk merrte kaq pikë në startin e sezonit prej 32 vitesh Dron rus godet Pavlohradin, plagoset një vajzë 15-vjeçare Kontracepsioni nuk do të jetë më vetëm përgjegjësi e grave: Testohet pilula për meshkuj Aksion në burgun e Bradasheshit, pas Veliajt transferohet edhe Ergys Agasi
Menu
Ukraina

Ndërprerje emergjente të energjisë në dy rrethe të Kievit dhe në tre rrethe të rajonit të Kievit

Me urdhër të Ukrenergos, të enjten në mëngjes u vendosën ndërprerje emergjente në një pjesë të kryeqytetit dhe të rajonit përreth, ku oraret e zakonshme nuk zbatohen.

· 2 min lexim
Shtyllë e linjës së tensionit të lartë. Pamje arkiv

Të enjten në mëngjes, me komandë të Ukrenergos, në Kiev u vendosën ndërprerje emergjente të energjisë elektrike në një pjesë të ndërtesave në rrethin Holosiivskyi dhe në rrethin Solomianskyi, në bregun e djathtë të kryeqytetit, siç njofton Big Kyiv, duke iu referuar DTEK-ut.

Po të enjten, me vendim të Ukrenergos, ndërprerje emergjente u vendosën edhe në një pjesë të rretheve Buchanskyi, Obukhivskyi dhe Fastivskyi të rajonit të Kievit, sipas DTEK-ut. Në rajon masat zgjasin deri në një urdhër të veçantë, ndërsa banorëve që kanë energji u kërkohet ta konsumojnë atë me kursim.

Gjatë ndërprerjeve emergjente oraret e zakonshme nuk zbatohen. Energjetikët theksojnë se bëhet fjalë për kufizime të paparashikuara nga oraret, se kohëzgjatja e tyre nuk mund të parashikohet dhe se oraret e stabilizimit nuk vlejnë. Për rrethet e tjera të kryeqytetit, oraret mund të kontrollohen në faqen e DTEK-ut ose në aplikacionin “Kiev Dixhital”.

Masat vijnë në një kohë kur rusët prej disa javësh sulmojnë infrastrukturën energjetike të Ukrainës dhe në vend ka deficit energjie. Në kryeqytet, oraret orare të ndërprerjeve zbatohen që nga 6 tetori, ndërsa herë pas here, me komandë të Ukrenergos, vendosen edhe ndërprerje emergjente.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu