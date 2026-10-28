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Kosova

I dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt kërkon të vetëdorëzohet, por vendos një kusht

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Zhvillime të reja raportohen lidhur me kërkimet për Albert Sylajn, të dyshuarin për vrasjen e Arlinda Zekajt, rast që tronditi opinionin publik më 25 tetor.

Fillimisht, Alberti kishte komunikuar me policinë duke shprehur tone kërcënuese se ” I gjallë nuk do të dorëzohet”…

Por më vonë raportohet se i dyshuari është lokalizuar dhe ka shprehur gatishmërinë për t’u vetëdorëzuar, por paraprakisht ka kërkuar të bisedojë me familjarët e tij.

“Sylaj ka komunikuar me vëllain e tij përmes interfonit, duke kërkuar dhjetë minuta kohë për të folur me familjen para se të dorëzohet”.

“Vetëm 10 minuta të flas me familjen”, raportohet të ketë qenë kërkesa e tij.

Sipas këtyre informacioneve, pritet që vetëdorëzimi i të dyshuarit të ndodhë së shpejti, megjithëse ende nuk ka konfirmim zyrtar se ai është dorëzuar apo arrestuar.

Ky zhvillim vjen pas raportimeve se Sylaj ishte parë mbrëmjen e së hënës në Prishtinë, ndërsa dyshohej se po kërkonte ndihmë për t’u larguar drejt Serbisë.

Deri më tani, autoritetet nuk kanë konfirmuar zyrtarisht informacionet e fundit lidhur me lokalizimin dhe vetëdorëzimin e mundshëm të tij.

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