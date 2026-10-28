Mbi një kilogram kokainë, armë automatike dhe municion sekuestrohen në Gjakovë, arrestohet 22-vjeçari
Policia e Kosovës bastisi shtëpinë e një të dyshuari në Gjakovë dhe sekuestroi rreth 1,009 gramë kokainë, 4.14 gramë marihuanë, një armë automatike, municion dhe para të gatshme; i dyshuari u ndalua për 48 orë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një 22-vjeçar në Gjakovë, pasi gjatë bastisjes së shtëpisë së tij janë gjetur dhe sekuestruar mbi një kilogram substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë, marihuanë, një armë automatike, municion dhe para të gatshme, siç njofton Telegrafi, duke iu referuar njoftimit të Policisë së Kosovës.
Sipas Policisë, bastisja u realizua të martën, më 27 tetor, nga hetuesit e Sektorit Rajonal për Trafikim me Narkotikë, në bazë të një urdhërese të Gjykatës Themelore në Gjakovë. I dyshuari është mashkull kosovar, i lindur në vitin 2004.
Gjatë kontrollit të shtëpisë dhe objekteve përcjellëse, policia gjeti dhe konfiskoi rreth 1,009 gramë substancë të dyshuar kokainë dhe 4.14 gramë marihuanë. U sekuestruan gjithashtu një armë automatike, një karikator me 24 fishekë të kalibrit 9×19 milimetra dhe dy karikatorë me nga 20 fishekë të kalibrit PPU 32.
Në mesin e provave të sekuestruara janë edhe 1,175 euro, 200 franga zvicerane, një dollar amerikan, 200 lekë dhe 100 rubla ruse, si dhe dy telefona iPhone — njëri prej tyre i dëmtuar — një peshore elektronike dhe një fletore me shënime të ndryshme.
Për rastin është njoftuar prokurori kujdestar i Departamentit për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore të Gjakovës, i cili urdhëroi ndalimin e të dyshuarit për 48 orë. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, të caktuar sipas detyrës zyrtare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.