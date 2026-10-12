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12 Tet 2026
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Kronika

Dyshohet se po përgatitnin atentat, Gjykata e Lezhës lë në burg tre të arrestuarit, ja akuzat ndaj tyre (EMRAT)

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e Lezhës

Përfundon seanca gjyqësore ndaj tre të arrestuarve, Elden Tarja, Kristian Ymeri, i njohur edhe si “Shkambi”, dhe Vinçesk Piroli.

Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” për të tre.

Ata akuzohen për veprat penale “Vrasja me paramendim”, e mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim, “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje” dhe “Trafikimi i mjeteve motorike”.

Tre të arrestuarit u paraqitën këtë të hënë në Gjykatën e Lezhës, nën masa të rrepta sigurie, të shoqëruar nga Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë.

Tarja, Ymeri dhe Piroli u arrestuan pak ditë më parë në kuadër të operacionit policor të koduar “Detajet”.

Sipas dyshimeve të policisë, ata po përgatiteshin të kryenin një atentat.

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