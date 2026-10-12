Dyshohet se po përgatitnin atentat, Gjykata e Lezhës lë në burg tre të arrestuarit, ja akuzat ndaj tyre (EMRAT)
Përfundon seanca gjyqësore ndaj tre të arrestuarve, Elden Tarja, Kristian Ymeri, i njohur edhe si “Shkambi”, dhe Vinçesk Piroli.
Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” për të tre.
Ata akuzohen për veprat penale “Vrasja me paramendim”, e mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim, “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje” dhe “Trafikimi i mjeteve motorike”.
Tre të arrestuarit u paraqitën këtë të hënë në Gjykatën e Lezhës, nën masa të rrepta sigurie, të shoqëruar nga Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë.
Tarja, Ymeri dhe Piroli u arrestuan pak ditë më parë në kuadër të operacionit policor të koduar “Detajet”.
Sipas dyshimeve të policisë, ata po përgatiteshin të kryenin një atentat.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.