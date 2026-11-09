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Kosova

E ngarkuara me punë e SHBA-së takon Sveçlën, diskutojnë për bashkëpunimin në siguri

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E ngarkuara me punë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, ka zhvilluar një takim me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

Sipas njoftimit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë, në takim është diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet SHBA-së dhe Kosovës në fushën e sigurisë dhe policisë.

Në fokus të diskutimit ishte rëndësia e stabilitetit rajonal dhe koordinimit të ngushtë për prioritetet e përbashkëta të sigurisë.

Ambasada Amerikane ka theksuar rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në adresimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë. /Telegrafi/

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