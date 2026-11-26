Egnatia- Lincoln Red Imps në RTSH, Aleksi: Kishim pak presion, e dominuam ndeshjen
Albano Aleksi ka folur për RTSH pas fitores ndaj Lincoln Red Imps në Conference League. Kapiteni i Egnatias, që luajti si qendërmbrojtës në këtë takim, është shumë i kënaqur për fitoren e parë të rrogozhinasve në fazën e ligës të Conference League.
“Nuk është hera e parë që luaj në këtë pozicion. Por kishte më shumë presion dhe përgjegjësi, sepse duhet të fitonim këtë ndeshje. Nuk është roli im, por eksperienca dhe zgjuarsia më ndihmojnë që të luaj në mbrojtje.
Gjatë javës kemi pasur pak stres. Sepse në letër ishim favorit dhe duhet të fitonim këtë ndeshje. Kemi folur me skuadrën dhe drejtuesit, e dimë forcën tonë dhe nuk jemi të kënaqur vetëm me pjesëmarrjen në fazën e ligës. Na ndihmoi pak fati në fund, por do të më vinte keq sikur të mos ta fitonim këtë ndeshje, sepse e dominuam”, ka thënë mes të tjerash Aleksi.
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