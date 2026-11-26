“Dhuna, pasojë e mungesës së programeve”, Bimo: Ata që nuk fitojnë dot me zgjedhje, kërkojnë të mposhtin qeverinë me dhunë
Ish-ambasadori Roland Bimo tha se zhvendosja e fokusit të debatit politik drejt përplasjeve nuk i shërben Shqipërisë në afatgjatë, ndërsa theksoi se një pjesë e protestuesve synojnë të mposhtin qeverinë me dhunë.
Sipas tij, dhuna është pasojë e mungesës së programeve, duke shtuar se shumica e partive nuk kanë programe konkrete. Bimo u shpreh se korrupsioni është një nga argumentet më të lehta që përdorin formacionet politike për të ardhur në pushtet.
“Në Shqipëri ka një zhvendosje të fokusit të jashtëzakonshëm që në afatgjatë nuk na bën mirë. Dikush më tha: Nuk grinden kurrë dy njerëz me tru, as një i mençur me një mendjehu.
Njëra palë është shumë herët përgjegjëse, sikur në rastin konkret, një pjesë e mirë e shqiptarëve protestojnë sepse nuk ia dalin në një proces zgjedhor dhe duan ta mposhtin qeverinë me dhunë.
Dhuna është pasojë e mungesës së programit. Nëse një formacion del me një program, nuk ka nevojë për dhunë. Shumica e partive kanë mungesë të programit.
Korrupsioni nuk lë faturë ta vërtetosh. Tek korrupsioni, argumenti më i lehtë që përdor një formacion për të ardhur në pushtet.”
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