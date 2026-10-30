Egnatia, zëvendëstrajneri Karapici: Lojtarët u përgjigjën në mënyrën e duhur
Egnatia fiton me Teutën 1-0 dhe merr kreun e klasifikimit në javën e 9-të të “Abissnet Superiore”. Në prononcimin për “Super Gol”, në mungesë të trajnerit Nevil Dede për shkak të gjendjes gripale, por dhe emocioneve që dhurojnë ndeshje të tilla, u shfaq zv-trajneri, Artan Karapici.
“Mund të themi se ishte një ndeshje ashtu siç e kishim parashikuar, me një Teutë agresive, që u paraqit me një ndryshim taktik. Megjithatë, kishte atë që ne prisnim, një ndeshje futbolli me agresivitet, me dyluftime, lojtarët tanë u përgjigjën në mënyrën e duhur”.
“Ku është Nevili? Dola dhe e kërkova, por nuk e gjeta. Përtej shakave, ishte diçka emocionale, por ka kaluar dhe një gjendje gripale, e kishte të pamundur”.
“Gjendja e Sotës? Preke diçka që edhe ne nuk e dimë. Ndodh në futboll. I urojmë shërim të shpejtë Sotës. Presim sinjale pozitive nga rezonanca, ishte një lojtar që jep shumë për ekipin dhe mungesa e tij ndihet”.
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