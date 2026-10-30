Inter e Milan me stadium të ri, San Siro do të zëvendësohet nga Generali Stadium
Milan dhe Inter zbuluan sot Generali Stadium, shtëpinë e tyre të ardhshme, një stadium i ri i projektuar për të çuar shpirtin e San Siros në një epokë të re dhe për t’u bërë një pikë referimi e re për Milanon. Më shumë sesa një stadium futbolli, projekti përfaqëson një investim afatgjatë në të ardhmen e dy prej klubeve më historike në futbollin botëror, një shtëpi të re për breza tifozësh dhe një destinacion të projektuar për të kontribuar në zhvillimin kulturor, ekonomik dhe urban të qytetit. Ky është një stadium i projektuar për të nderuar trashëgiminë e San Siros, duke krijuar njëkohësisht një përvojë të klasit botëror për të ardhmen e futbollit.
Arkitektura është e re, por ambicia është e qartë: të ruhet atmosfera, emocioni dhe ndjesia e përkatësisë që e bëjnë San Siron një nga vendet më ikonike të futbollit. Me afërsisht 71,500 vende, Generali Stadium është projektuar rreth një parimi të qartë: të sjellë tifozët më afër aksionit dhe të maksimizojë intensitetin e përvojës së ditës së ndeshjes. Dy unaza të mëdha tribunash rrethojnë fushën 360 gradë, duke ofruar pamje optimale dhe një lidhje gjithëpërfshirëse midis tifozëve dhe fushës. Në të dyja anët, tribunat ngrihen si mure njerëzore imponuese, duke u shtrirë drejt fushës dhe duke u anuar deri në 37 gradë për të amplifikuar atmosferën dhe ndikimin vizual.
I projektuar për të kapur dhe intensifikuar energjinë e turmës, sistemi akustik i stadiumit i mban tifozët në qendër të spektaklit dhe kontribuon në një mjedis të projektuar për të qenë ndër më tërheqësit në futbollin botëror. Aksesueshmëri më e madhe, koncepte moderne të mikpritjes dhe një gamë e gjerë opsionesh ulësesh, nga përvojat premium të klasit botëror deri te sektorët popullorë, do t’i lejojnë stadiumit të mirëpresë tifozët e të gjitha brezave, duke ofruar mënyra të reja për të përjetuar ndeshjen.
Rezultati është një stadium i projektuar për t’i sjellë tifozët më afër se kurrë momenteve që kanë më shumë rëndësi. Një stadium i ndërtuar për të ardhmen, i rrënjosur thellë në gjithçka që e bën San Siron të veçantë: emocionin, atmosferën, netët e paharrueshme evropiane, kampionët e mëdhenj dhe, mbi të gjitha, tifozët që formësojnë shpirtin e tij.
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