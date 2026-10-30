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Kosova

Moti sot kryesisht i vranët, temperaturat deri në 15 gradë Celsius

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Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se dita e sotme, e premte, 30 tetor, do të karakterizohet me mot kryesisht të vranët në të gjithë vendin.

Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 11 deri në 15 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë. /Telegrafi/

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