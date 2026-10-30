Euroliga: Reali mposht Fenerbahçen, fitorja e gjashtë radhazi
Reali mposhti Fenerbahçen me rezultatin 95-76, duke marrë fitoren e gjashtë radhazi. Skuadra turke mori kontrollin e hershëm të lojës përmes mbrojtjes, por Reali shpejt gjeti ritmin e tij dhe kaloi përpara. Feneri mbeti konkurrues falë Talen Horton-Tucker, por një periodë e tretë e dominuar i lejoi spanjollët të merrnin kontrollin përgjithmonë të sfidës.
Maledon udhëhoqi ndeshjen me 26 pikë, i mbështetur nga Facu Campazzos me 10 pikë. Edy Tavares shtoi 14 pikë. Shënuesit e Fenerit u udhëhoqën nga Will Clyburn me 21 pikë, ndërsa Horton-Tucker shënoi 16 pikë.
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