☁️
Tiranë 11°C · Vranët 30 Tetor 2026
S&P 500 7,720 ▼0.3%
DOW 52,343 ▼0.25%
NASDAQ 26,185 ▼1.38%
NAFTA 103.38 ▲1.35%
ARI 3,999 ▼0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
₿ CRYPTO
BTC $78,600 ▼ -1.82% ETH $2,248 ▼ -2.9% XRP $1.2627 ▼ -2.47% SOL $98.2100 ▼ -1.88%
S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 103.38 ▲1.35 % ARI 3,999 ▼0.8 % S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 103.38 ▲1.35 % ARI 3,999 ▼0.8 %
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
30 Tet 2026
Breaking
Begaj zhvillon sot tryezën e konsultimeve për datën e zgjedhjeve vendore 2027 ​Gërvalla e Sveçla sot flasin për rastin e Arlinda Zekajt, në të njëjtën orë protestë para Qeverisë Moti sot kryesisht i vranët, temperaturat deri në 15 gradë Celsius Egnatia, zëvendëstrajneri Karapici: Lojtarët u përgjigjën në mënyrën e duhur Teuta, trajneri Tetova: Bëmë maksimumin, por…
Menu
Sporti

Euroliga: Reali mposht Fenerbahçen, fitorja e gjashtë radhazi

· 1 min lexim

Reali mposhti Fenerbahçen me rezultatin 95-76, duke marrë fitoren e gjashtë radhazi. Skuadra turke mori kontrollin e hershëm të lojës përmes mbrojtjes, por Reali shpejt gjeti ritmin e tij dhe kaloi përpara. Feneri mbeti konkurrues falë Talen Horton-Tucker, por një periodë e tretë e dominuar i lejoi spanjollët të merrnin kontrollin përgjithmonë të sfidës.

Maledon udhëhoqi ndeshjen me 26 pikë, i mbështetur nga Facu Campazzos me 10 pikë. Edy Tavares shtoi 14 pikë. Shënuesit e Fenerit u udhëhoqën nga Will Clyburn me 21 pikë, ndërsa Horton-Tucker shënoi 16 pikë.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu