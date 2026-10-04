Ekonomistët: “Modeli Euro” i Spajiqit do të duhet të financohet me rritjen e TVSH-së nga 21 në 25 për qind
Sipas një analize të gazetës Dan, pothuajse të gjithë analistët ekonomikë bien dakord: “Modeli Euro” do të kërkojë rritjen e TVSH-së nga 21 në 25 për qind për të mbuluar vrimën buxhetore prej rreth 300 milionë eurosh.
Pothuajse të gjithë analistët ekonomikë të njohur bien dakord për një pikë kur flitet për “Modelin Euro” të kryeministrit Milojko Spajiq: shteti do të duhet të rrisë TVSH-në për të zëvendësuar disa qindra milionë euro të ardhurash nga të cilat heq dorë për rritjen e pagave, shkruan gazeta malazeze Dan.
Mundësinë e rritjes së TVSH-së, sipas një analize të gazetës Dan, e përmendi e para ish-sekretarja shtetërore e Ministrisë së Financave, Mila Kasalica, dhe më pas, në mes të javës, edhe presidenti i shtetit, Jakov Milatoviq. Të dy përmendën rritjen e TVSH-së nga 21 në 25 për qind. Milatoviq llogarit se efekti neto i “Modelit Euro” do të jetë rreth 500 milionë euro; pas hyrjes në BE do të mund të tërhiqen rreth 200 milionë në vit, pra mbetet një vrimë buxhetore prej 300 milionësh — dhe ajo mund të mbushet me rritjen e TVSH-së nga 21 në 25 për qind, pasi rritja e TVSH-së me një pikë i sjell buxhetit rreth 70 milionë euro.
Profesorja e Fakultetit Ekonomik, Mirjana Kuljak, një nga të paktat eksperte që e mbështet “Modelin Euro”, thotë se modeli nuk shpik asgjë të re, por merr mjete të provuara nga Danimarka, Rumania e praktika evropiane: Danimarka dëshmon prej dekadash se shteti mund të garantojë pensionet nga buxheti pa i mbytur pagat me kontribute; Rumania në 2018-ën dëshmoi se rikonfigurimi radikal i kontributeve e ulja e barrës tatimore i shtyn lart pagat neto dhe ndalon eksodin; nivele të ndryshme të pagës minimale sipas kualifikimit janë praktikë standarde evropiane.
Analisti ekonomik Novak Svrkota kundërshton: në Danimarkë mbulimi i importit me eksport është 107 për qind dhe TVSH-ja 25 për qind — pra edhe në Mal të Zi TVSH-ja do të duhet të rritet që një pjesë e barrës mbi pagat të kalojë te konsumi, dhe do të nevojitet reduktim i ndjeshëm i të punësuarve në sektorin publik. Kuljak përgjigjet se çmimin do ta paguajmë sipas gjendjes së ekonomisë: “nëse menjëherë apo gradualisht, është çështje e ‘marrëveshjes shoqërore’”.
Kryeministri Milojko Spajiq e prezantoi programin e reformave “Modeli Euro” në një video-deklaratë pas seancës telefonike të qeverisë, shkruan Dan: gjashtë ligje që parashikojnë pagën minimale 1.000, 1.250 dhe 1.400 euro sipas kualifikimit, heqjen e kontributeve për sigurimin pensional e invalidor dhe rritjen e tatimit mbi fitimin nga 12 në 15 për qind për fitimin mbi 100.000 euro; qeveria i miratoi gjashtë ligjet në një grup WhatsApp-i, ndërsa ministri i Financave Novica Vukoviq nuk u deklarua. Deri tani qeveria nuk ka ofruar asnjë analizë fiskale të efekteve dhe nuk e ka përmendur mundësinë e rritjes së TVSH-së.
Punëdhënësit paralajmërojnë se nuk mund t’i zbatojnë rritjet drastike të pagave në afat të shkurtër dhe kërkojnë shtyrjen e “Modelit Euro”, duke paralajmëruar pushime nga puna në bizneset e vogla. Spajiq ka qenë i prerë, siç njofton Dan: “Modeli Euro” nis zbatimin më 1 janar.
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