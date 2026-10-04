«Cats» i Andrew Lloyd Webber-it kthehet në Singapor: katër javë në Sands Theatre nga 29 tetori
Muzikali legjendar luan një sezon të kufizuar në Marina Bay Sands; në rolin e Grizabella-s, Cindy-Ann Abrahams
Muzikali i famshëm «Cats» i Andrew Lloyd Webber-it kthehet në Singapor për një sezon katërjavor në Sands Theatre të Marina Bay Sands, nga 29 tetori deri më 22 nëntor 2026, siç njofton BroadwayWorld. Produksioni prezantohet nga Base Entertainment Asia, në bashkëpunim me GWB Entertainment dhe LW Entertainment.
I frymëzuar nga poezitë për fëmijë të T. S. Eliot-it, «Old Possum’s Book of Practical Cats» (1939), «Cats» është luajtur në më shumë se 54 vende, është përkthyer në 23 gjuhë dhe është parë nga mbi 77 milionë spektatorë në mbarë botën që nga debutimi në West End në vitin 1981, sipas të njëjtit burim. Produksioni origjinal londinez luajti afro 9 mijë shfaqje, duke u bërë një nga titujt më jetëgjatë të historisë së teatrit.
Në qendër të veprës është Grizabella, “ish-macëja e bukurisë”, roli që në këtë kthim e luan Cindy-Ann Abrahams, e cila do të interpretojë edhe këngën më të famshme të muzikalit, «Memory»-n, të incizuar që nga vitet ’80 nga më shumë se 150 këngëtarë. Në kaste luajnë gjithashtu Dylan Janse van Rensburg si Rum Tum Tugger, Tatum Coleman si Bombalurina, Che-jean Jupp si Munkustrap dhe King B si Old Deuteronomy.
Në Singapor, rolin e Grizabella-s e kanë luajtur më parë edhe emra të njohur për publikun rajonal, si aktorja vendëse Jacintha Abisheganaden dhe ylli i West End-it, Joanna Ampil, ndërsa në kastin e kthimit të vitit 2019 merrte pjesë edhe Mukeni Nel (Quaxo/Mr. Mistoffelees). Shfaqja zhvillohet në një xhungël skenike të përmasave gjigante, ku macet mblidhen për ritualin vjetor, Jellicle Ball, nën dritën e hënës së plotë — me partiturën e Lloyd Webber-it që përzien motive klasike, melodi pop dhe ritme xhaz që mbeten në vesh pas mbylljes së perdes.
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