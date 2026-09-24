Eksperti i sigurisë: Duhej të gjendej një mekanizëm që Vlora Hyseni të dorëhiqej para se t’i jepej masa e arrestit
I ftuar në “Now me Erla Mëhillin”, eksperti i sigurisë Xhavit Shala komentoi hetimet ndaj drejtoreshës së SHISH-it, Vlora Hysenit, duke u ndalur te mënyra se si, sipas tij, mund të ishte menaxhuar situata.
Shala tha se duhej të gjendej një mekanizëm që Hyseni të dorëhiqej nga detyra përpara se të merrej masa e arrestit ndaj saj, duke i lënë një afat kohor për të dhënë dorëheqjen. Sipas tij, një zgjidhje e tillë do të mbronte integritetin e institucionit dhe do të mundësonte vendosjen e një drejtuesi të komanduar në krye të SHISH-it.
“Në këndvështrimin tim, pozicioni i saj si e akuzuar për dy vepra penale, ndërsa është drejtuese e SHIK-ut, mendoj që mund të ishte operuar më ndryshe. Pra, të gjendej një mekanizëm me kryeministrin, me presidentin, që ajo të dorëhiqej, t’i lihej një afat kohor që ajo të dorëhiqej dhe të mos arrestohej në detyrë. Do të ishte diçka që do të shpëtonte integritetin e institucionit, do të vinte dhe një drejtues i komanduar. Gjithsesi, u veprua mirë që gjykata e pezulloi nga detyra. Kjo do të thotë që ajo nuk ka më punë me shërbimin, por me drejtësinë. Duhet t’u jepet dhe garanci partnerëve, duke i sqaruar, sepse vetë akuza që është bërë të lë hije dyshimi dhe ul besueshmërinë e partnerëve, pasi jemi dhe vend i NATO-s. Kur të vijë një drejtues i ri, duhet një hetim i brendshëm”, tha ai.
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