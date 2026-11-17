Eksperti mjeko-ligjor hedh poshtë versionin zyrtar: Jeffrey Epstein e kanë mbytur, nuk është vetëvrarë
Një ekspert mjeko-ligjor ka thënë se beson që vdekja e të dënuarit për krime seksuale Jeffery Epstein në burg ishte rezultat i një vrasjeje, jo i një vetëvrasjeje.
Duke folur për BBC, profesori Michael Freeman tha se pas shqyrtimit të dosjes së mjekut ligjor të New York City, ai beson se Epstein është mbytur, me shumë mundësi nga prapa.
Mjeku ligjor që kreu autopsinë arriti në përfundimin në vitin 2019 se lëndimet e Epstein ishin në përputhje me vetëvrasjen dhe nuk kishte prova të plagëve mbrojtëse që pritej të lindnin nëse vdekja e tij do të kishte qenë vrasje.
Epstein u gjet i vdekur në burg më 10 gusht 2019 në New York, ndërsa priste gjyqin për akuzat e trafikimit seksual.
Dr. Barbara Sampson, kryemjeku ligjor në kohën e autopsisë së Epstein, e cila vendosi që vdekja e Epstein ishte vetëvrasje, ka thënë më parë: “Unë qëndroj fuqimisht prapa përcaktimit tonë të shkakut dhe mënyrës së vdekjes së Epstein”.
Freeman ka shërbyer si ekspert i shkakut të vdekjes për prokurorët e përgjithshëm në SHBA për rastet e vdekjes në paraburgimet policore, përfshirë rastin e George Floyd në Minesota.
Ai publikoi hulumtimin e tij dhe dosjet e mjekut ligjor të New York City-t pasi prezantoi gjetjet e tij në Londër të hënën në mbrëmje.
Freeman, i cili nuk e pa trupin, i bazoi përfundimet e tij në dosjet dhe fotografitë nga raporti i ekzaminuesit që ia dha vëllai i Epsteinit, Mark Epstein, i cili gjithmonë ka pohuar se vëllai i tij është vrarë.
Freeman tha se analiza e tij është e pavarur dhe se nuk është paguar nga Mark Epstein. Hulumtimi i tij nuk është rishikuar nga kolegët.
Ai i tha BBC-së se besonte se ka shenja që tregojnë një sulm ndaj Epstein-it, duke përfshirë një hemorragji të thellë në shpatullën e tij të majtë dhe lëndime që duket se janë në përputhje me goditjen në fytyrë.
Freeman shtoi se besonte se provat ishin më në përputhje me mbytjen duke përdorur një ligaturë dhe më pas e njëjta ligaturë ndoshta është përdorur për të varur trupin nga krevati me dy kate.
Ai tha se dukej se kishte shenja thonjsh mbi shenjën e ligaturës në qafën e Epsteinit, gjë që “do të ishte në përputhje me mbytje, veçanërisht nga prapa. Dhe përpjekjen e viktimës për të hequr ligaturën nga qafa”.
Ai tregoi gjithashtu se “lëndimet dhe mënyra se si u gjet trupi nuk përputhen. Ka vetëm një shpjegim të mbetur atëherë, dhe ai është se vdekja ishte rezultat i një vrasjeje”.
Mjeku ligjor që kreu autopsinë në atë kohë i tha Zyrës së Inspektorit të Përgjithshëm të Departamentit të Drejtësisë (DoJ) se lëndimet e Epstein ishin më të qëndrueshme dhe treguese të një vetëvrasjeje me varje sesa të një vrasjeje me mbytje, duke shtuar se nuk kishte prova të plagëve mbrojtëse në përputhje me atë që shihet te viktimat e mbytjes.
Epstein ishte në pritje të gjyqit për akuzat për trafikim seksual kur u gjet i vdekur në qelinë e tij.
Freeman tha se do të kishte pritur që në një hetim të një vdekjeje me varje në paraburgim të kishte një fotografi përpara se trupi të zbriste.
Sipas një hetimi të Departamentit të Drejtësisë mbi kohën e kaluar në burg të Epstein, roja që e gjeti Epsteinin thirri menjëherë një koleg të dytë për ndihmë, e uli trupin e Epsteinit në dysheme dhe filloi përpjekjet për ta ringjallur atë.
Vdekja e Epstein erdhi një muaj pasi ai u vu për pak kohë në mbikëqyrje për shkak të mundësisë së vetëvrasjes, tha raporti i Departamentit të Drejtësisë.
Kur u pyet se kush mund ta kishte vrarë Epstein nëse interpretimi i tij i provave ishte i saktë, Freeman tha se “nuk kishte asnjë ide”.
“Kjo nuk është diçka për të cilën kam një mendim. Kjo nuk është pjesë e asnjë hetimi që kam bërë”, tha ai.
I pyetur nëse pikëpamjet e tij përktheheshin në teori konspirative, Freeman tha: “Kam luksin të them, mos e merrni fjalën time për vete, le ta shohin të gjithë. Nëse mendoni se jam ende një teoricien konspiracioni sepse po shoh diçka që duket si mbytje dhe them, mendoj se është një mbytje dhe nuk mendoj se mund të jetë varje, më tregoni ku kam gabuar. Jam plotësisht i hapur për këtë. Jam akademik. Jam mjaft i lumtur të dëgjoj teoritë e njerëzve mbi gjëra që janë të bazuara në informacion.
Epstein u dënua në vitin 2008 për nxitje prostitucioni nga një e mitur, për të cilën ai ishte regjistruar si sulmues seksual. Ai i shpëtoi një dënimi të rëndë me burg si rezultat i një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë.
11 vjet më vonë, Epstein u akuzua për drejtimin e një rrjeti vajzash të mitura për seks. Ai ishte në pritje të gjyqit në vitin 2019 kur u gjet i vdekur në Qendrën Korrektuese Metropolitan në New York City.
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