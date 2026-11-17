Greqia në vazon e parë për shortin e kualifikimeve të Euro 2028, shorti më 6 dhjetor në Belfast
Megjithëse e mbylli e treta grupin e saj në Ligën e Kombeve, Greqia do të jetë kokë serie në shortin e kualifikimeve të Euro 2028, që hidhet më 6 dhjetor në Belfast; kualifikimet luhen gjatë vitit 2027.
Greqia do të jetë në vazon e parë në shortin e kualifikimeve për Euro 2028, siç njofton ERT. Sipas raportimit të ERT-së, kombëtarja greke do të jetë mes 12 ekipeve më të forta, në grupin e parë të kokave të serisë, megjithëse e mbylli e treta Grupin 2 të Ligës A në Ligën e Kombeve.
Sipas raportimit të ERT-së, në vazon e parë do të jenë edhe Spanja, Portugalia, Franca, Anglia dhe Holanda, dhe Greqia nuk do të përballet me to në grupin e saj kualifikues. Përbërja përfundimtare e të gjitha vazove nuk ishte ende e finalizuar në momentin e raportimit.
Shorti hidhet të dielën, më 6 dhjetor 2026, në orën 19:00, ora e Greqisë, në International Convention Centre në Belfast të Irlandës së Veriut.
Kualifikimet luhen gjatë vitit 2027, me xhirot në 26–27 dhe 29–30 mars, 11–12 dhe 14–15 qershor, 23–25 dhe 26–28 shtator, 30 shtator–2 tetor dhe 3–5 tetor, si dhe 11–13 dhe 14–16 nëntor 2027. Trajneri i Greqisë është Ivan Jovanovic.
Ndeshjet play-off luhen në vitin 2028: gjysmëfinalet më 23–25 mars 2028 dhe finalet më 26–28 mars 2028.
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