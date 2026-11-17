Netanyahu paralajmëron Evropën: Raketat e Iranit nuk ndalen në Izrael! Jeni edhe ju shënjestër, jo spektatorë
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu lëshoi një paralajmërim për Evropën në lidhje me kërcënimin që paraqet Irani gjatë një takimi me homologun e tij çek Andrej Babis në zyrën e tij në Jerusalem të martën.Netanyahu tha se aftësitë ushtarake, aktiviteti terrorist dhe ambiciet bërthamore të Teheranit kërcënojnë jo vetëm Izraelin, por edhe vendet evropiane, ndërsa kritikoi udhëheqësit që janë distancuar nga Izraeli.
“Raketat e Iranit nuk ndalen në kufijtë e Izraelit, as terrorizmi i tij, as ambiciet e tij bërthamore. Evropa nuk është spektatore. Evropa është një shënjestër”, tha Netanyahu.Kryeministri izraelit zgjodhi gjithashtu t’u drejtohej udhëheqësve evropianë që kanë devijuar nga politika e Izraelit.“Ka udhëheqës të dobët që i kthejnë shpinën Izraelit, ndërsa ju qëndroni me kokë. Ju nuk ndiqni turmën, nuk tërhiqeni përballë terrorizmit, ju ndiqni ndërgjegjen tuaj”, tha ai.
Vizita e kryeministrit çek fillimisht përfshiu një takim privat me Benjamin Netanyahun, gjatë të cilit të dy udhëheqësit patën mundësinë të zhvillonin bisedime dypalëshe. Kjo u pasua nga një takim i zgjeruar me pjesëmarrjen e zyrtarëve qeveritarë nga të dy vendet.Në bisedime morën pjesë ministrat e punëve të jashtme, mbrojtjes, shëndetit publik dhe sporteve të të dy shteteve, si dhe kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sekretari ushtarak i Kryeministrit Izraelit dhe ambasadorët.
Prime Minister Benjamin Netanyahu met today at his office in Jerusalem with the Prime Minister of the Czech Republic Andrej Babiš.Prime Minister Netanyahu: “Iran’s missiles do not stop at Israel’s borders, neither does its terrorism, and neither do its nuclear ambitions. Europe… pic.twitter.com/0c8WiLzsbV
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