Ekspozitë për arkitekturën që bashkon trevat e Liqenit të Shkodrës
Në Ditën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore u prezantua ekspozita “Arkitektura popullore përgjatë pellgut liqenor të Shkodrës”, e cila solli në një hapësirë të përbashkët kujtesën, mjeshtërinë dhe identitetin arkitektonik të dy trevave të lidhura historikisht përmes liqenit të Shkodrës.
Ekspozita vjen si një bashkëpunim mes DRTK Shkodër dhe arkitetit e studiuesit nga Ulqini, Korab Kraja. Ekspozita u përqendrua te treva e Krajës në Malin e Zi dhe zona bregliqenore e Mbi-Shkodrës në Shqipëri, dy hapësira që ndajnë tipare të ngjashme të arkitekturës tradicionale dhe që ndër shekuj kanë qenë të lidhura përmes marrëdhënieve ekonomike, shoqërore e kulturore, me Shkodrën si një nga qendrat kryesore të këtyre shkëmbimeve.
Përmes vizatimeve arkitektonike dhe fotografive, ekspozita dokumentuese solli në vëmendje gjurmët e mjeshtërisë së ndërtuesve vendas, të ruajtura ende në banesat dhe ndërtesat tradicionale të fshatrave malorë e fushorë përreth liqenit. Këto ndërtime dëshmojnë një pasuri të veçantë ndërtimore, estetike dhe historike, duke pasqyruar mënyrën se si komunitetet lokale kanë ndërtuar dhe përshtatur hapësirat e tyre me mjedisin.
“Arkitektura popullore përgjatë pellgut liqenor të Shkodrës” e vendosi theksin edhe te nevoja për njohjen, dokumentimin dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie, e cila përbën një dëshmi të lidhjeve të hershme mes komuniteteve që jetojnë rreth liqenit të Shkodrës.
Përmes kësaj ekspozite, arkitektura tradicionale u paraqit jo vetëm si dëshmi e së kaluarës, por edhe si pjesë e një trashëgimie të përbashkët kulturore që vijon të ruajë vlera dhe të tregojë historinë e marrëdhënieve mes dy trevave përtej kufijve.
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