☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.84 ▼2.74%
ARI 4,397 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,331 ▼ -1.04% ETH $2,757 ▼ -1.62% XRP $1.5802 ▲ +3.71% SOL $118.2400 ▼ -0.61%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.84 ▼2.74 % ARI 4,397 ▲0.3 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.84 ▼2.74 % ARI 4,397 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Trump para udhëheqësve arabë: Irani duhet të veprojë “shpejt” për të “mbijetuar si komb” — pretendon shkatërrimin e 159 anijeve iraniane Irani konfirmon takimin me SHBA-në në OKB: Ishte Witkoff ai që e kërkoi — Araghchi i përsëriti kushtet e Teheranit Buddy Hield shkëmbehet te Hornets në marrëveshje me tre lojtarë; Hawks marrin Dorian Finney-Smith Araghchi paralajmëron Evropën: Vendet që strehojnë bazat amerikane do të jenë “bashkëfajtore në agresionin” ndaj Iranit Andy Green emërohet trajner i përhershëm i New York Mets; zbulohen detajet e kontratës trevjeçare
Menu
Boterori

“El Clasico” Barcelona-Real edhe për trofeun e Topit të Artë! Barazim perfekt, nga 12 fitues secili

· 2 min lexim
e Topit të

Barcelona dhe Real Madrid kanë gjetur një tjetër mënyrë për të qenë përballë njëri-tjetrit në një duel historik.

Të dy klubet spanjolle kanë nga 12 fitues të Topit të Artë në historinë e tyre, një statistikë që e bën edhe më interesant rivalitetin mes dy gjigantëve të futbollit.

Te Barcelona, lista udhëhiqet natyrisht nga Lionel Messi, i cili e ka fituar trofeun prestigjioz plot 6 herë. Pas tij vijnë Johan Cruyff me 2 trofe, ndërsa nga një Top të Artë kanë fituar Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Luis Suárez dhe Rivaldo.

Edhe historia e Real Madridit është e mbushur me emra legjendarë. Cristiano Ronaldo kryeson me 4 Topa të Artë, ndërsa Alfredo Di Stéfano ka fituar dy herë. Në listën madrilene bëjnë pjesë gjithashtu Karim Benzema, Fabio Cannavaro, Ronaldo Nazário, Luis Figo, Raymond Kopa dhe Luka Modrić. Kështu, pavarësisht diferencave në numrin total të trofeve të fituar nga disa prej yjeve të tyre më të mëdhenj, bilanci i klubeve është aktualisht identik: Barcelona 12 – Real Madrid 12.

Dhe tani pyetja është nëse ky barazim do të zgjasë gjatë. Dy prej emrave më të përfolur të brezit të ri, Lamine Yamal dhe Kylian Mbappé, janë në garë për të shkruar kapitullin e radhës. Nëse njëri prej tyre do të shpallet fitues me klubin përkatës, Barcelona ose Real Madrid do të ngjitet në kuotën e 13 fituesve të Topit të Artë. Një tjetër duel mes dy gjigantëve të Spanjës, me historinë e Topit të Artë si skenë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu