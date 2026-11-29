Elefsina: Autoriteti Kombëtar i Transparencës kontrollon orët shtesë prej 500 mijë eurosh në bashki
Kontrolli shtrihet në vitet 2025–2026; sekretari i përgjithshëm që e denoncoi çështjen u largua dhe iu drejtua drejtësisë, ndërsa opozita kërkon përgjegjësi politike nga kryebashkiaku Georgopoulos
Autoriteti Kombëtar i Transparencës në Greqi ka vënë nën lupë bashkinë e Elefsinës, pas denoncimeve për pagesa orësh shtesë përtej kufijve të arsyeshëm për personelin e bashkisë, siç njofton gazeta greke Efsyn. Çështja ka edhe zgjatime gjyqësore, konkretisht konfliktin mes kryebashkiakut Giorgos Georgopoulos dhe ish-sekretarit të përgjithshëm të bashkisë.
Autoriteti po heton denoncimet për pagesa orësh shtesë në shumën 500 mijë euro, kryesisht në shërbimin e pastrimit. Sipas informacioneve gazetareske, shuma ka të bëjë me totalin e orëve shtesë të paguara dhe jo me diferencën përtej kufirit të lejuar. Kontrolli shtrihet në vitet 2025 dhe 2026, pra në dy vitet e administratës së Georgopoulos.
Sipas të zgjedhurve të opozitës, çështja nisi me një dokument të brendshëm të drejtorisë së pagave drejtuar kryebashkiakut, me të cilin administrata njoftohej se orët shtesë të regjistruara në listëpagesa tejkalonin kufijtë e arsyeshëm dhe kërkohej vlerësim. Burime lokale denoncojnë se bashkia nuk e kontrolloi atë dokument.
Më pas, brenda vitit 2026, u ndërrua sekretari i përgjithshëm i bashkisë. Drejtoria e pagave ia dërgoi sërish dokumentin, duke ia përcjellë edhe sekretarit të ri, i cili, sipas raportimit, u përpoq të komunikonte me kryebashkiakun për çështjen, por nuk mori asnjë përgjigje. Kështu, ai iu drejtua vetë Autoritetit Kombëtar i Transparencës.
Pas këtij hapi, sekretari i përgjithshëm u largua nga detyra, me administratën bashkiake që e akuzon se nuk përmbuste detyrat e tij. Ish-sekretari i është drejtuar drejtësisë për largimin e tij dhe shqyrtimi i padisë pritet së shpejti.
Opozita ka kërkuar që çështjet e orëve shtesë dhe të ish-sekretarit të përgjithshëm të diskutohen në mbledhjet e fundit të këshillit bashkiak, ndërsa administrata ka kundërshtuar se nuk ka ndërmend të pozicionohet derisa të gjykohet padia ose të përfundojnë kontrollet e Autoritetit. Megjithatë, duke iu përgjigjur publikimeve të shtypit lokal, administrata i ka cilësuar «të pavërteta, të pabaza dhe të paprovuara» ato që «paraqiten si denoncim», duke denoncuar qëllime për ta goditur atë. Edhe shtypi lokal, nga ana e tij, ka deklaruar se ruan çdo të drejtë ligjore ndaj çdo pretendimi të pasaktë.
Kritika të ashpra ndaj kryebashkiakut bën opozita e këshillit bashkiak të Elefsinës. «Përgjegjësi politike ka; kryebashkiaku duhej ta vlerësonte problemin brenda bashkisë dhe, nëse shqetësimi i faktorit shërbyes qëndron vërtet, përpara se sekretari i përgjithshëm t’i drejtohej Autoritetit Kombëtar i Transparencës. Është kryekëput çështje menaxhimi politik dhe, në këtë moment, problemi më i madh që krijohet nga pasiviteti politik i kryebashkiakut ka të bëjë me funksionimin e përditshëm dhe imazhin e qytetit. Muajin e kaluar qyteti përjetoi situata të botës së tretë nga mbeturinat që vërshuan, pasi është krijuar edhe një problem në marrëdhënien mes administratës dhe personelit», deklaron për Efsyn Giorgos Iliopoulos, këshilltar bashkiak i grupimit të opozitës kryesore «Marrëveshja e Qytetarëve».
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