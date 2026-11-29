Bajrami: Qeveria të publikojë listën e 800 km rrugëve, në dy mandate u ndërtuan vetëm 29 km
Deputetja e LDK-së Hykmete Bajrami ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës të publikojë listën e 800 kilometrave rrugë të ndërtuara, për të cilat kryeministri Albin Kurti ka deklaruar në Kuvend.
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës të publikojë listën e detajuar të 800 kilometrave rrugë të ndërtuara, për të cilat kryeministri Albin Kurti ka deklaruar në Kuvend se janë ndërtuar, siç njofton KosovaPress.
Sipas raportimit të KosovaPress, Bajrami e ka bërë kërkesën në një postim në Facebook, ku e ka quajtur absurde shifrën e përmendur nga kryeministri. Sipas saj, në dy mandate janë ndërtuar vetëm 29 kilometra rrugë, dhe jo 800 kilometra, siç ka deklaruar Kurti.
Në listën e publikuar prej saj, Bajrami ka renditur: Prishtinë–Gjilan 22.3 km; Tiranë–Podujevë 6.5 km; Prizren–Gjakovë 0 km; Prishtinë–Podujevë 0 km; Prishtinë–Mitrovicë 0 km; Prishtinë–Pejë 0 km.
Ajo ka krahasuar shifrat e ndryshme të përmendura për të njëjtat rrugë: 29 km sipas listës së saj, 800 km sipas Kurtit, 1,100 km sipas ministrit të Infrastrukturës dhe 1,500 km sipas zëvendësministrit.
Bajrami ka akuzuar gjithashtu Qeverinë se po fsheh edhe lista të tjera, përfshirë listën e veteranëve, bizneset përfituese të subvencioneve dhe kontratat me një burim. Ajo e ka mbyllur reagimin e saj me fjalët: “Perlat e Kurtit nuk kanë fund”.
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