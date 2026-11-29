Përplasje pranë konventës së të rinjve të RN-së në Paris, 12 persona të ndaluar dhe një polic i plagosur
Dymbëdhjetë persona u ndaluan të shtunën në mbrëmje pranë Chalet du Lac në Paris, ku mbahej konventa e të rinjve të Rassemblement National; një polic u plagos në nofull dhe dy pjesëtarë të sigurisë së partisë u lënduan lehtë.
Dymbëdhjetë persona u ndaluan të shtunën në mbrëmje në Paris, gjatë përplasjeve pranë konventës së lëvizjes rinore të Rassemblement National (RN), njoftoi të dielën prefektura e policisë, siç raporton Le Monde.
Rreth orës 19:30, policia u njoftua për praninë e një grupi prej rreth gjashtëdhjetë personash me kapuç që po i afroheshin Chalet du Lac, në pyllin e Vincennes, ku mbahej konventa e lëvizjes rinore të RN-së, e riemërtuar për fushatën “Jeunes Bleu Marine”. Sipas prefekturës, agjentët e vendosur në vendngjarje u qëlluan me sende të forta.
Tre persona u ndaluan për dhunë të qëllimshme në grup ndaj personave me autoritet publik, rebelim, pjesëmarrje në një grumbullim të armatosur dhe mbajtje arme të kategorisë D. Gjatë ndërhyrjes, një polic, i plagosur në nofull pas një shtyrjeje, u dërgua në spital, ndërsa dy pjesëtarë të shërbimit të sigurisë së RN-së u lënduan lehtë, ashtu si edhe disa persona të tjerë, pa shenja graviteti në këtë fazë.
Më vonë gjatë mbrëmjes ndodhën dy incidente të tjera pranë vendit të konventës: rreth orës 21:15, pranë një stacioni metroje në Vincennes, katër persona u ndaluan për grupim me qëllim kryerjen e dhunës, ndërsa pesë të mitur me kapuç, që protestonin kundër takimit, u ndaluan, u dërguan në komisariat për verifikim identiteti dhe më pas iu dorëzuan personave përgjegjës për ta. Në total, të ndaluarit ishin dymbëdhjetë.
Konventa mblodhi rreth 600 militantë dhe drejtues lokalë të lëvizjes rinore të RN-së. Marine Le Pen, e pritur me thirrjet “Marine, présidente”, i nxiti të rinjtë të refuzojnë çdo viktimizim dhe të mos bien në provokime.
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