Commanders synojnë 13 dhjetorin kundër Texans për debutimin e Aiyuk, rikthimi pas më shumë se dy vjetësh
Brandon Aiyuk po i afrohet rikthimit në fushë pas më shumë se dy vjetësh. Sipas burimeve të ligës të cituara nga ESPN të dielën, Washington Commanders po synojnë ndeshjen e 13 dhjetorit kundër Houston Texans për debutimin e marrësit me fanellën e re, ndonëse klubi nuk e përjashton as mundësinë, e quajtur e pamundur, që ai të luajë që javën e ardhshme kundër Tennessee Titans.
Commanders duan t’i japin kohë 28-vjeçarit të rikthehet në formë loje, sepse ai nuk ka luajtur një ndeshje të NFL-së prej më shumë se dy vjetësh. Aiyuk u kthye në stërvitje javën e kaluar pasi nënshkroi të mërkurën me ekipin e stërvitjes së Washingtonit; kur të jetë gati, klubi planifikon ta ngrejë në rosterin prej 53 lojtarësh dhe t’i ofrojë një kontratë njëvjeçare për pjesën e mbetur të sezonit, me shpresën, siç tha një burim, që kjo të kthehet në një ‘martesë më të gjatë’.
Aiyuk këputi ligamentin e kryqëzuar dhe atë anësor të gjurit të djathtë kundër Kansas City Chiefs në tetor 2024 dhe u operua në nëntor. Ai nuk luajti sezonin e kaluar, kur San Francisco 49ers e vendosi në listën e të larguarve. 49ers e liruan të martën, dy javë pas rikthimit të tij nga NFL, dhe ai kaloi waivers pa u kërkuar nga asnjë ekip.
Sipas raportit, Commanders u befasuan këndshëm nga forma e Aiyuk në provë dhe në stërvitjet e para, ndonëse pranojnë se ka ende ndryshk për të hequr. Në roster ai ka edhe miq: me kuarterbekun Jayden Daniels luajti një sezon te Arizona State dhe të dy u panë bashkë pas stërvitjes së Ditës së Falënderimeve. Në vitin 2023, sezonin e tij të fundit të plotë para dëmtimit, Aiyuk u zgjodh në ekipin e dytë All-Pro me 75 pritje për 1.342 jarde dhe shtatë touchdown.
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