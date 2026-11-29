Berisha: Polici që qëlloi Kliti Hotin mori urdhër nga partia
Kreu i PD-së akuzon kryeministrin Edi Rama se deputeti i Shkodrës u qëllua me urdhër politik për ta vrarë dhe paralajmëron se përgjigjja e merituar nuk do të mungojë
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas plagosjes së deputetit të PD-së Kliti Hoti gjatë protestës së sotme në Tiranë, duke akuzuar se efektivi i policisë që e qëlloi me plumb gome mori urdhër politik për ta vrarë. Siç njofton Lapsi.al, Berisha e ka bërë reagimin në rrjetet sociale, ku ka publikuar edhe një foto të deputetit të plagosur të shtrirë në tokë.
“Deputeti i Partisë Demokratike Kliti Hoti qëllohet me urdhër politik per ta vra të Edi Ramës! Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë sulm kriminal me qëllim vrasjen e deputetit të Shkodrës Dr. Kliti Hoti dhe garanton padrinon Edi Rama se do të marrë përgjigjen e merituar! Demokratë e demokrate të gjithë në këmbë! O sot o kurrë!”, shkruan Berisha.
Deputeti Hoti u godit me plumb gome pranë shtyllës kurrizore gjatë përplasjeve para Kryeministrisë dhe u dërgua me ambulancë në spital, një ngjarje që 24-ore.com e ka mbuluar më herët sot. Reagimi i Berishës vjen ndërsa protesta e opozitës në bulevard vijon mes tensioneve me policinë.
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